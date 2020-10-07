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Израиль поставит в Европу тесты, быстро определяющие COVID-19

1.6т
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В Израиле начнут экспорт в Европу тестов на антиген к коронавирусу (COVID-19).

Как пишут "Детали", первая партия препарата израильской компании BATM направится в Италию в одну из крупных лабораторных сетей.

Сообщается, что израильские тесты на антигены позволяют быстро установить, является ли человек носителем коронавируса. Особенность тестов в том, что они дают высокоточные результаты и позволяют диагностировать заболевание даже у пациентов с низким содержанием вируса в организме.

"Мы также довольны прогрессом, достигнутым с новыми тестами, которые мы разработали для диагностики коронавируса, гриппа и других респираторных заболеваний. Благодаря нашей инновационной диагностической платформе мы можем предложить комплексное решение высокого уровня и помочь защитить здоровье населения в условиях нынешней эпидемии", – заявил гендиректор BATM Цви Маром.

Отметим, что данные тесты помогут находить зараженных COVID-19, у которых отсутствуют симптомы, или они не знают о том, что инфицированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле впервые в мире вылечили от COVID-19 экспериментальным лекарством.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
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