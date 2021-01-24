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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
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История успеха доцента-вирусолога

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Зеленский продолжает раскрывать потенциал актрисы эпизодической роли из сериала "Слуга народа"

Многие кадровые назначение Офиса Президента Украины можно охарактеризовать как кумовство, непрофессионализм и коррупция. И неважно, какой сферы жизни это касается, хоть пандемии коронавируса.

Одна из таких историй – яркий карьерный и коммерческий взлет двух женщин, доцентов кафедры вирусологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика МОЗ Украины, Оксаны Обертинской и Светланы Степанюк.

Весной 2020 года они стали экспертами-вирусологами Минздрава и консультантками Офиса Президента по противодействию коронавирусу, посещая с инспекциями и консультациями областные ПЦР-лаборатории и медицинские учреждения, в частности – Полтавскую. Правда, уже в скором времени от их публичных услуг, вызвавших широкий резонанс в обществе, открестились. Однако сама история успеха на этом не закончилась.

В знак компенсации за неудобства или наоборот, в поощрение, летом обе женщины были отмечены Офисом Президента как Заслуженные. Награждения в нашей стране скорее дань советским традициям, поэтому мало кого смутило, что Заслуженным врачом стала доцент-теоретик, ответственная за учебно-методическую работу медико-профилактического и фармацевтического факультета. Согласно Google-Академии, последние научные статьи ею были опубликованы еще в 2015 году. Ее соратница по инспектированию областных ПЦР-лабораторий тем же указом Президента получила более скромную награду – Заслуженный работник здравоохранения Украины .

Старые добрые традиции сохранились не только в награждениях, но и в участии в коррупционных схемах. Здесь очень пригодился "Центр молекулярных технологий", за громким и претенциозным названием которого скрыто обычное ООО, организованное Оксаной Обертинской (в 2020 году она сменила фамилию с Кукало) и Светланой Степанюк. Каждая из них внесла свою весомую долю в уставной капитал компании – по 500 грн.

Накануне завершения 2020 года компания выиграла тендер на сумму почти 6 млн грн на поставку "Оборудование для полимеразной цепной реакции" для Харьковской Областной Клинической больницы. Тендер был проведен по упрощенной процедуре, в нем принимало участие единственное предприятие.

Компания "Центр молекулярных технологий" располагается в жилой квартире, другие адреса, где могло бы размещаться производство по разработке биотехнологий, не указаны. Поэтому понять, почему именно эта компания выиграла тендер на государственные заказы для областных лабораторий и медицинских учреждений, сложно. Также Обертинскую связывают с украинским производителем "Укргентех", который в прошлом году заработал больше 18 млн грн на госзакупках по упрощенной процедуре.

Об Оксане Обертинской из открытых источников можно узнать немного. По данным "Информатора", она длительно сотрудничала с российскими научными учреждениями и бизнес-компаниями, а ее интерес состоял в продвижении в Украине российских тест-систем.

О профессионализме Обертинской можно сложить представление, посмотрев ее интервью "Апострофу",

"В Украине нет необходимости в жестком карантине, люди все понимают - вирусолог"

Оксана Обертинская о локдауне и вакцинах от коронавируса

где она представляется как руководитель "Центра молекулярной диагностики", а по сути – отвечает на вопросы не меньше, чем от лица правительства и президента.

Заслуживает внимания, например, тезис, что длительное ношение масок может привести к кислородному голоданию, уборка в подъездах предотвратит заражение детей от греющегося там бомжа, а цепочку передачи вируса можно прервать, запретив использовать примерочные. Лейтмотив всего интервью – страну спасет только самообразование и самоорганизация, сильно рассчитывать на государство не стоит.

И если начать задаваться вопросом, что вирусолог-теоретик, зарабатывающий на ковидном направлении, делает в Офисе Президента, то ответ найдется в ее участии в съемках одной из серий "Слуги народа".

Зеленский присвоил звание "Заслуженный врач Украины" своему "психологу" из сериала "Слуга народа"

Таким образом, все становится на свои места: успешными и заслуженными, похоже, в нашей стране могут быть только люди, прикоснувшиеся хоть эпизодически к творчеству президента.

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Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
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