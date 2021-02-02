История финансового успеха главврача
Андрей Антоновский, работающий главным врачом "Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по оказанию психиатрической помощи"
Днепропетровского облсовета, за период правления смог значительно улучшить свое финансовое положение. По сообщению "Днепра Оперативного", в период пребывания на государственной службе он стал владельцем четырех автомобилей, элитной недвижимости и в дополнение к этому имеет денежные активы на счетах в пределах нескольких миллионов гривен.
Традиционный интерес вызвал не сам факт владения домом, квартирами и земельными участками, а несоответствие этого задекларированному семейному доходу. Так, основываясь на данных в декларации, совокупный доход семьи не превышает 300 тыс. грн в год, что примерно составляет 25 тыс. грн в месяц.
До получения должности в Днепропетровской психбольнице Андрей Антоновский вел некий бизнес, однако данные о нем в открытых источниках отсутствуют. Его связывают с Днепропетровским филиалом ООО "Гемокод", но кроме номера ЕДРПОУ 26238006
не сохранились никакие данные ни в Google, ни в ЕГР юридических лиц, предпринимателей и общественных организаций. Это заставляет предполагать, что такая информация из всех источников была удалена кем-то умышленно, а секрет финансового успеха так и остается нераскрытым.