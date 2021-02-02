Андрей Антоновский, работающий главным врачом "Днепропетровской многопрофильной клинической больницы по оказанию психиатрической помощи"

Днепропетровского облсовета, за период правления смог значительно улучшить свое финансовое положение. По сообщению "Днепра Оперативного", в период пребывания на государственной службе он стал владельцем четырех автомобилей, элитной недвижимости и в дополнение к этому имеет денежные активы на счетах в пределах нескольких миллионов гривен.

Традиционный интерес вызвал не сам факт владения домом, квартирами и земельными участками, а несоответствие этого задекларированному семейному доходу. Так, основываясь на данных в декларации, совокупный доход семьи не превышает 300 тыс. грн в год, что примерно составляет 25 тыс. грн в месяц.

До получения должности в Днепропетровской психбольнице Андрей Антоновский вел некий бизнес, однако данные о нем в открытых источниках отсутствуют. Его связывают с Днепропетровским филиалом ООО "Гемокод", но кроме номера ЕДРПОУ 26238006

не сохранились никакие данные ни в Google, ни в ЕГР юридических лиц, предпринимателей и общественных организаций. Это заставляет предполагать, что такая информация из всех источников была удалена кем-то умышленно, а секрет финансового успеха так и остается нераскрытым.

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