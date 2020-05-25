Исследования завершены: Плаквенил от COVID-19 нельзя применять

Гидроксихлорохин является препаратом с выраженным противовирусным и противовоспалительным действием. Он применяется для терапии малярии, ревматоидного артрита, а также эффективен при красной волчанке и некоторых протозойных инфекционных процессах.

Появившийся недавно штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, малоизучен, и единый одобренный протокол лечения, позволяющий избежать развития осложнений или снизить их выраженность, отсутствует.

Терапевтический профиль гидроксихлорохина позволял предположить его эффективность в отношении SARS-Cov-2, поэтому лекарство использовалось врачами во многих странах мира в качестве экспериментального.

Плаквенил (Санофи, Франция) обладает кардиотоксичностью и может приводить к развитию аритмии и тахикардии, в особенности на фоне имеющихся патологий сердечно-сосудистой системы. Об этих эффектах предупреждало FDA, также в пользу этого предположения говорили небольшие по обхвату пациентов исследования. Несмотря на это, лекарство применялось во многих странах – США, Франции, Индии, Алжире, Марокко и др.

Результаты недавнего исследования, в котором принимало участие более 96 тыс. человек, опубликованы в научном журнале The Lancet. Медики шести континентов в 671 госпиталях объединили усилия по анализу профиля безопасности и эффективности гидроксихлорохина от коронавирусной инфекции.

Установлено, что использование Плаквенила, в т. ч. в сочетании с антибиотиком, у пациентов с COVID-19 способствует увлечению госпитальной летальности и риска возникновения нарушения ритма.

В исследовании не принимали участие пациенты, которые уже были на ИВЛ, препарат назначался больным на ранних стадиях – примерно на протяжении 48 часов с момента выявления инфекции. При использовании гидроксихлорохина летальность возрастает на 34-45%, а риск возникновения аритмий увеличивается в 1,4-4 раза (в зависимости от комбинации препаратов).

Проведенное исследование – наиболее масштабное на сегодняшний день. Оно окончательно установило, что повышенное внимание Плаквенилу не имеет под собой оснований, поскольку от его применения возникает ложная, ничем не подкрепленная надежда на выздоровление.