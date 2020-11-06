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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Испытания вакцины против COVID-19: каким будет результат

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Летом 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что для того, чтобы экспериментальная вакцина против COVID-19 получила зеленый свет, она должна быть безопасной и "предотвращать болезнь или снижать ее тяжесть как минимум у 50% вакцинированных людей".

На самом деле ни одна вакцина не имеет 100%-ой эффективности, но некоторые из них работают лучше, чем другие. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, одной из самых успешных является вакцина от кори: в 97% случаев прививка эффективно предотвращает заболевания. Однако 50% – это далеко не 97%.

По словам специалистов, 50% – это низкий показатель, но это все же некоторая защита, а некоторая защита лучше, чем ее полное отсутствие.

Таким образом, основываясь на 50%-ом пороге, установленном FDA для вакцины против COVID-19, иммунизация может помочь только половине людей, которые ее получат. Также возможно, что вакцина может оказывать разное действие на разных людей – помогая предотвратить заболевание у одних и снижая тяжесть инфекции у других.

Но даже если вакцина против COVID-19 будет эффективна только на 50%, это тоже большой результат. Для сравнения, эффективность вакцины против гриппа может значительно варьироваться от года к году, от 20 до 60% за последнее десятилетие, и вакцинация по-прежнему приносит пользу. По мнению экспертов, вакцина с эффективностью 60 или 70%, вероятно, помогла бы достичь коллективного иммунитета и ослабить коронавирусную пандемию.

Какой будет будущая прививка против ковида, мы не узнаем, пока не закончатся исследования. Только после завершения станет известно, как действует вакцина на мужчин и на женщин, на людей с сопутствующими заболеваниями, есть ли различия в возрастных группах; помогает ли она избежать заражения или уменьшает частоту госпитализаций, или снижает смертность.

Наличие вакцины не даст победить пандемию сразу и для иммунизации миллионов людей потребуется время. Поэтому такие меры предосторожности, как ношение маски, социальное дистанцирование и мытье рук, будут оставаться важными, пока вирус циркулирует среди населения.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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