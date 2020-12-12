"Интерхим": 28 лет на фармрынке Украины

Фармацевтической компании "Интерхим" удалось многого достичь в 2020 году не только в своей основной сфере деятельности – изготовлении лекарств, а и принять активное участие в борьбе с COVID-19 в Украине.

О результатах работы предприятия, которому исполнилось 28 лет, на своей странице в Facebook сообщил его генеральный директор Анатолий Редер.

Компания сделала свой вклад в борьбу с коронавирусом, закупив оборудование для ПЦР-тестирования в Одесский и Черновицкий областные лабораторные центры.

"Интерхим" еще до начала пандемии на благотворительной основе предоставил партию Амиксина Госпогранслужбе, инфекционным больницам во всех областях страны. Работники Одесского аэропорта и Вооруженные силы Украины были обеспечены профилактической дозой препарата.

Когда в Украине были выявлены первые случаи коронавирусной болезни, компания помогла Одесской инфекционной больнице необходимым медоборудованием и противовирусным средством. В самый напряженный период предприятию пришлось работать семь дней в неделю, чтобы обеспечить возникший спрос на различные медикаменты.

Важным событием также было получение разрешения МОЗ на проведение клинических испытаний Амиксина как возможного препарата для лечение коронавирусной инфекции. Результаты тестирования препарата ожидаются в ближайшем будущем.

За участие в борьбе с пандемией COVID-19 предприятие получило несколько наград.

Победа в конкурсе "Панацея-2020". Источник: interchem.ua

В 2020 году лекарственные препараты "Интерхим" стали победителями Украинской народной премии: Нообут признан лучшим средством для повышения умственной деятельности, а Алкодез – лучшим препаратом от похмелья. Кроме этого, в конкурсе "Панацея-2020" компания завоевала еще несколько побед – Амиксин ІС, Гидазепам ІС и Левана ІС стали препаратами года.

Вместе с партнерами компания реализовала проект по спасению фундаментов и стен Софийского собора – памятника украинской архитектуры.

Ранее MedOboz сообщал, что компания "Юрия-Фарм" оштрафована на 5 083 грн за недобросовестную рекламу Декасана. В ней содержалась недостоверная информация про якобы "антиковидные" свойства препарата.

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