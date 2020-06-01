Индийские вакцины снова в Украине

Это произошло после возобновления упрощенной регистрации вакцин государственным экспертным центром МОЗУ. Информацию можно посмотреть на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины по коду АТС J07.

В частности, новость касается:

АКДС (Серум Институт Индии Пвт. Лтд, Индия)

АДС-Дифтет (ББ-НЦИПХ Лтд. для ИнтерВакс Лтд, Болгария/Канада)

АДС-м (Байолоджикал И. Лимитед, Индия)

АКДС-ГепВ-Хиб (Серум Институт Индии Пвт. Лтд, Индия)

БЦЖ (ББ-НЦИПХ Лтд. для ИнтерВакс Лтд, Болгария/Канада)

Рабипур, бешенство (Кайрон Беринг Вакцинс Приват ЛТД, Индия)

М-М-Р ІІ (Мерк Шарп и Доум, США)

КПК (Серум Институт Индии Пвт. Лтд, Индия)

АДС (Серум Институт Индии Пвт. Лтд, Индия)

Регистрация вакцин продлена до 31 марта 2022 г. Такая ситуация сложилась на фоне имеющегося примерно 1 млн доз индийской вакцины АКДС. Препараты так и не были использованы, их срок годности истек 31 мая 2020 г. Это связано с трагичным случаем, который произошел в 2008 г. в Краматорске, когда после индийской прививки от кори умер старшеклассник. Тогда же более 10 детей попали в больницу с ухудшением самочувствия и симптомами лихорадки, что вызвало широкий резонанс и повлекло за собой кризис доверия к любым видам вакцинации.

Министерство охраны здоровья обращало внимание на то, что вакцина от кори и краснухи компании Serum Institute сертифицирована ВООЗ и применяется во многих странах мира. В Украине этот препарат используется для проведения плановой иммунизации с 2002 г.

Однако эти доводы оказались неубедительными, в результате недоверия к иммунизации количество вакцинированных детей постоянно снижается, что привело к широкомасштабной вспышке кори в 2017 г. и вывело Украину в число мировых лидеров по этому заболеванию.

Исходя из этого неясно, почему при имеющемся уровне недоверия к прививкам в целом и крайне негативному отношению к препаратам индийского производства МОЗ регистрирует 7 индийских вакцин и поддерживает их массовую закупку через ЮНИСЕФ?

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