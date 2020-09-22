Гремучая смесь Сovid-19 и грипп: можно ли заразиться одновременно?

В конце августа и начале сентября власти многих стран мира предупредили о неизбежной одновременности в ближайшие полгода сразу двух эпидемий. А именно, осенне-весенней волны Сovid-19 (в мире это вторая волна, в Украине пока еще первая) – и сезонной эпидемии гриппа (точнее, гриппов разных штаммов, а также других ОРВИ).

Так, премьер-министр Украины заявил:

"Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19. И здесь надо призвать всех максимально прививаться от гриппа, чтобы исключить наложение этих двух болезней, которое могут повлечь тяжелые последствия. Мы их [последствия] не знаем и мир их не знает. Это будет первая осень, во время которой мы столкнемся с возможным наложением эпидемии".

В России аналогичное заявление сделал Роспотребнадзор – попутно сделав популярным специальный термин для одновременной эпидемии: "микст-инфекция".

Слова чиновников подтвердила и одна из главных профильных специалистов Украины – заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра Общественного Здоровья МОЗ Оксана Артемчук:

"Накладывается циркуляция вируса гриппа и циркуляция коронавирусов. И эта совместная циркуляция может привести к соединенной инфекции у пациентов, которая протекает значительно тяжелее: может иметь тяжелые осложнения, которые могут привести к смерти".

Какие вирусы гриппа ожидаются в этом году

Эксперты ВОЗ мониторят распространение вирусов гриппа по всему миру, обобщают информацию, приходящую из разных стран. И дважды в год (для Северного и для Южного полушарий) ВОЗ выдает прогноз: какие штаммы вирусов гриппа с наибольшей вероятностью будут циркулировать будущей зимой.

В сезоне 2020-2021 годов ВОЗ ожидает в Северном полушарии четыре основных штамма вируса гриппа – два A и два B типов:

A / H3N2 "Канзас".

A / H1N1 "Брисбен".

B / Victoria "Колорадо"

B / Yamagata "Пхукет".

По словам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Громашевского Аллы Мироненко, из четырех вирусов новыми для большинства жителей Украины будут два A-типа – "Канзас" и "Брисбен".

При этом группой риска при инфицировании новым для нас вирусом гриппа "Канзас" (А / H3N2) окажутся люди пенсионного возраста, а вирусом гриппа "Брисбен" (А / H1N1) – наоборот, дети, беременные, люди трудоспособного возраста с диабетом, бронхиальной астмой, ожирением, другими патологиями – уточнила Алла Мироненко.

Что же касается двух штаммов группы В – "Колорадо" и "Пхукет" – есть хорошие новости для тех, кто вакцинировался в прошлом году: утвержденные ВОЗ вакцины от гриппа 2019 года уже содержали идентичные штаммы, а значит, в привитых год назад организмах уже есть иммунный барьер против них.

Реально ли одновременное заражение двумя инфекциями?

Двойное инфицирование – не редкость. Так, ученые из Медицинского центра Стэнфордского университета проанализировали данные о 562 пациентах с подозрением на Covid-19. Выяснилось, что 20% заболевших коронавирусом страдали и от других респираторных инфекций.

Кроме того, 10% госпитализированных изначально из-за тяжелого течения гриппа и ОРВИ оказались больны также и Covid-19.

"Грипп, в основном, поражает верхние дыхательные пути, а Covid-19 — нижние. Это совершенно разные типы вирусов с непохожей эволюцией и биологией", – пояснил российский специалист, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

Его коллега-вирусолог, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подтвердил: "сочетанные вирусные инфекции известны с 50-х годов прошлого века. Для респираторных заболеваний это обычное явление: их больше, чем моноинфекций".

А как же интерферон?

Но мнение, что заболеть двум вирусными инфекциями можно, среди вирусологов – не единственное.

Существует гипотеза о том, что особые вещества, выделяемые зараженной вирусом клеткой – интерфероны – препятствуют ее повторному заражению. Авторы этого открытия представили массу клинических доказательств – и получили за открытие Нобелевскую премию.

Так, вирусолог Университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина уверена:

"Вирусы — это четкие конкуренты по отношению друг к другу. Именно поэтому при вспышке Covid-19 в этом году [весной] мы особо гриппа и не видели. Он как бы проиграл это противостояние".

По мнению Деминой, человек, который переболел вирусной инфекцией, примерно месяц будет защищен интерферонами, которые помешают ему заразиться другой инфекцией. Оттого, отмечает Анна Демина, врачи-инфекционисты, работающие на вспышках всевозможных вирусов, поначалу переносят заболевание в легкой форме, а потом их защищают интерфероны.

Эту гипотезу поддерживает и сейчас активно озвучивает в СМИ и украинская вирусолог Алла Мироненко.

Итак, возможность одновременного заболевания все еще является предметом научного спора.

При этом сама идея интерференции (здесь это иммунологический термин) – защиты зараженного организма интерферонами – может иметь любопытное следствие. Если гипотеза окажется верной или частично верной (для некоторых групп людей), то заболевание легким ОРВИ или нетяжелой формой гриппа способно уберечь организм на месяц от заболевания, например, коронавирусной инфекцией. То есть грипп поможет человеку временно защититься от Covid-19.

Осталось доказать саму возможность массовой интерференции в отношении вирусов гриппа вышеназванных четырех штаммов, блокирующей заражение коронавирусами.

А если одновременное заболевание есть – точно ли оно тяжелее?

В свою очередь, среди тех, кто уверен, что одновременное заражение возможно, и интерфероны тут не помеха – развернулась еще одна острая полемика.

А именно: тяжелее ли состояние одновременной борьбы с двумя вирусами?

Разумеется, большинство медиков и вслед за ними чиновников, как мы видели выше, не сомневаются в простейшей логике. Мол, две инфекции, условно говоря, вдвое тяжелее одной. А иммунная система, да и почти все остальные системы организма при этом "чувствуют себя", условно говоря, в два раза "хуже".

Но есть и противоположное мнение. Так, врач-инфекционист Дмитрий Морозов, сообщает, что в своей практике вел пациентов, у которых выделялось два или даже три вируса. И его клинические наблюдения были таковы:

"Совсем не обязательно, что в случае одновременного заболевания двумя вирусами состояние пациента будет более тяжелым, чем при одном вирусе. Все зависит от патогенности конкретного вируса и состояния организма человека".

Что же делать на фоне всего этого

Итак, и возможность одновременного заражения гриппом и коронавирусом, и "двойная" тяжесть такого одновременного заражения принадлежат пока что к предмету ученых споров – которые в сентябре-2020 вышли из научных кабинетов в кабинеты власть предержащих и на страницы СМИ.

Притом практические – амбулаторные и лабораторные – подтверждающие данные есть у всех сторон этой полемики, а значит, от победы одной из сторон пока еще очень далеко.

Тем не менее, есть один прогноз, в котором не сомневается ни один эпидемиолог: эпидемия гриппа и ОРВИ вместе с эпидемией коронавируса в октябре 2020 точно начнется, как и каждый год. Заодно и возбудители бактериальных респираторных заболеваний будут, как обычно, циркулировать, хоть и в объемах заражения ниже эпидемического порога.

А ввиду того, что против двух из четырех ожидающихся в этом сезоне штаммов гриппа у невакцинированных граждан, скорее всего, нет иммунитета – специалисты Минздрава Украины спрогнозировали 4,5-6,7 миллионов заболеваний гриппом в грядущем сезоне (10%-15% населения).

Несомненный прогноз номер два: одновременная с эпидемией гриппа коронавирусная эпидемия просто немного увеличивает среднестатистические шансы любого из нас заболеть хотя бы одним из респираторных заболеваний хотя бы раз с октября по апрель. Если не гриппом, аденовирусной или риновирусной инфекцией, что более вероятно – то таки Covid-19.

Уберечь организм от вирусных атак очень трудно – от всех возбудителей не провакцинируешься, каждый миллиметр поверхности не продезинфируешь, каждый кубический миллиметр воздуха не обеззаразишь. Да и встреча с новым вирусом имеет много пользы – организм вырабатывает против него антитела. Просто нужно сделать эту встречу безболезненной, легкой, быстрой. И эффективно готовиться к такой встрече с вирусами уже сейчас. Например, на полках украинских аптек появилось новое профилактическое средство "Иммунофлазид Про" - капсулы для поддержания нормального функционирования иммунной системы. В основе добавки - комплекс флавоноидов с противовирусными, иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами. "Иммунофлазид Про" не является лекарственным средством и может быть рекомендован врачом для применения в качестве диетической добавки к полноценному рациону питания взрослым и детям старше 12 лет, как источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, с целью создания оптимальных условий для поддержания нормального функционирования иммунной системы и естественной защиты организма при инфекционных вирусных нагрузках в период распространения сезонных респираторных заболеваний.

Учитывая ситуацию в мире с эпидемиями ОРВИ, "Иммунофлазид Про" может стать маст-хэв в домашней аптечке людей, которые заботятся о защитные сил своего организма (иммунитета), заботятся о здоровье своих близких.

Если же речь идет о детях, помните: своевременное обращение к врачу и ранней прием противовирусных препаратов прямого действия, например, сиропа Флавовир, помогут ребенку справиться с вирусной нагрузкой, будет способствовать уменьшению интоксикации, а также повысят неспецифическую резистентность организма к вирусной инфекции.

Сироп Флавовир предназначен для этиотропного лечения гриппа и ОРВИ, подавляет размножение вируса в организме и защищает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, нормализуя показатели местного иммунитета.

Подобные препараты растительного происхождения могут помочь организму самостоятельно справиться с атакой новых вирусов в первые часы и дни - в инкубационный период или на начальной стадии заболевания.

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