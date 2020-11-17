Гонка вакцин-кандидатов против COVID-19 дает первые результаты

Екатерина Амосова Новости медицины 14:12, 17.11.2020

Промежуточные результаты применения вакцины Moderna в клиническом исследовании 3-ей фазы с привлечением ~30000 человек: 90 из 95 случаев подтвержденного COVID возникли в группе плацебо. Следовательно, эффективность вакцинации – целых 94,5%!

Окончание исследования планируется при достижении 151-го случая и срока наблюдения не менее 2 месяцев. При нынешних 100 тысячах новых случаев ежедневно это ожидается к концу ноября. Компания не замедлит с подачей досье в FDA для срочной регистрации.

Подобно вакцине Pfizer, Moderna – представитель принципиально нового поколения вакцин. Это РНК-мессенджер, который после попадания в организм человека вызывает синтез его клетками многочисленных копий белка "шипа" вируса SARS-CoV-2 с последующей стимуляцией защитного иммунного ответа.

Преимуществом перед вакциной Pfizer является приемлемые условия хранения: до 6 месяцев при температуре лишь -20 С и до месяца – в холодильнике +2 – +8. После извлечения из него вакцина может находиться при комнатной температуре в течение 12-24 часов.

Искренне радуясь еще одному шагу, который приближает нас к концу пандемии, не стоит забывать о нерешенных вопросах:

  • какой будет продолжительность защиты?

  • какие/когда/и нужны ли инъекции бустера для поддержания иммунитета?

  • удастся ли избежать редких тяжелых осложнений?

  • способны ли те, кто, несмотря на вакцинацию, заболеет легким COVID, распространять инфекцию? Вероятно, что да, вопрос в количественной плоскости. Поэтому – как мотивировать вакцинированных продолжить дистанцирование и пользования маской?

  • возникнут ли такие мутации генов, при которых вакцина прекратит действовать? Пока таких не было, но...

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