Промежуточные результаты применения вакцины Moderna в клиническом исследовании 3-ей фазы с привлечением ~30000 человек: 90 из 95 случаев подтвержденного COVID возникли в группе плацебо. Следовательно, эффективность вакцинации – целых 94,5%!

Окончание исследования планируется при достижении 151-го случая и срока наблюдения не менее 2 месяцев. При нынешних 100 тысячах новых случаев ежедневно это ожидается к концу ноября. Компания не замедлит с подачей досье в FDA для срочной регистрации.

Подобно вакцине Pfizer, Moderna – представитель принципиально нового поколения вакцин. Это РНК-мессенджер, который после попадания в организм человека вызывает синтез его клетками многочисленных копий белка "шипа" вируса SARS-CoV-2 с последующей стимуляцией защитного иммунного ответа.

Преимуществом перед вакциной Pfizer является приемлемые условия хранения: до 6 месяцев при температуре лишь -20 С и до месяца – в холодильнике +2 – +8. После извлечения из него вакцина может находиться при комнатной температуре в течение 12-24 часов.

Искренне радуясь еще одному шагу, который приближает нас к концу пандемии, не стоит забывать о нерешенных вопросах: