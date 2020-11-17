Промежуточные результаты применения вакцины Moderna в клиническом исследовании 3-ей фазы с привлечением ~30000 человек: 90 из 95 случаев подтвержденного COVID возникли в группе плацебо. Следовательно, эффективность вакцинации – целых 94,5%!
Окончание исследования планируется при достижении 151-го случая и срока наблюдения не менее 2 месяцев. При нынешних 100 тысячах новых случаев ежедневно это ожидается к концу ноября. Компания не замедлит с подачей досье в FDA для срочной регистрации.
Подобно вакцине Pfizer, Moderna – представитель принципиально нового поколения вакцин. Это РНК-мессенджер, который после попадания в организм человека вызывает синтез его клетками многочисленных копий белка "шипа" вируса SARS-CoV-2 с последующей стимуляцией защитного иммунного ответа.
Преимуществом перед вакциной Pfizer является приемлемые условия хранения: до 6 месяцев при температуре лишь -20 С и до месяца – в холодильнике +2 – +8. После извлечения из него вакцина может находиться при комнатной температуре в течение 12-24 часов.
Искренне радуясь еще одному шагу, который приближает нас к концу пандемии, не стоит забывать о нерешенных вопросах:
какой будет продолжительность защиты?
какие/когда/и нужны ли инъекции бустера для поддержания иммунитета?
удастся ли избежать редких тяжелых осложнений?
способны ли те, кто, несмотря на вакцинацию, заболеет легким COVID, распространять инфекцию? Вероятно, что да, вопрос в количественной плоскости. Поэтому – как мотивировать вакцинированных продолжить дистанцирование и пользования маской?
возникнут ли такие мутации генов, при которых вакцина прекратит действовать? Пока таких не было, но...
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.