Противомалярийный препарат гидроксихлорохин не полезен для взрослых пациентов, госпитализированных с COVID-19.

К такому однозначному и остаточному выводу пришли ученые в ходе масштабных исследований, которые финансировались Национальным институтом сердца, легких и крови США (NHLBI). Результаты опубликованы в Journal of the American Medical Association.

Многоцентровое рандомизированное исследование эффективности препарата в лечении взрослых людей с ковидом было проведено в 34 больницах Соединенных штатов. Пациенты были случайным образом распределены на лекарственную группу и на плацебо (242 и 237 пациентов соответственно); на четвертом промежуточном анализе испытание было остановлено из-за бесполезности.

Исследователи обнаружили, что через 14 дней клинический статус пациентов не отличался между группами гидроксихлорохина и плацебо. Не было значительных различий между группами ни по одному из 12 вторичных исходов. Через 28 дней после рандомизации смертность в группах тоже не отличалась, составляя 10,4 и 10,6% в группе с препаратом и плацебо.

Все, что нужно знать о гидроскихлорохине в разрезе COVID-19 – он не улучшает клинические исходы у госпитализированных пациентов с коронавирусной болезнью.

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