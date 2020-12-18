Фармкомпания "Здоровье" заплатит миллионный штраф

Компания "Здоровье" оштрафована за недобросовестную конкуренцию на 10 млн 191 тыс. гривен. Украинский производитель лекарственных препаратов использовал оформление упаковки для своего лекарства, похожее на дизайн упаковки аналогичного препарата фирмы "Дарница".

Такое решение принял Антимонопольный комитет Украины.

Комитет установил, что "Дарница" раньше, чем "Здоровье", начала использовать такое оформление упаковки для Цитрамона. В своем заявлении в АМКУ "Дарница" подчеркнула, что было потрачено много средств и усилий на продвижение своего продукта на украинский фармрынок, а также на то, чтобы Цитрамон-Дарница был узнаваемым.

Сравнение упаковок одного препарата компаний "Дарница" и "Здоровье". Источник: АМКУ

Плагиат дизайна упаковки другого производителя и, соответственно, недобросовестная конкуренция привели к назначению миллионного взыскания.

Ранее MedOboz сообщал, что компания "Юрия-Фарм" оштрафована на 5083 грн за недобросовестную рекламу Декасан. В ней содержалась недостоверная информация про якобы "антиковидные" свойства препарата.

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