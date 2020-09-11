Корпорация Артериум – один из крупных игроков на фармацевтическом рынке Украины. Можно было бы предположить, что работать там комфортно и престижно, однако отзывы, которые встречаются, говорят об обратном. Их немного, но это связано скорее с отсутствием традиции обсуждать работодателя на специализированных площадках, как это происходит с оценкой лекарственных средств или товаров.

Отзывы о работе в Артериуме удалось найти на нескольких сайтах, и большинство из них носит нелицеприятный характер. На сайте о работодателях Prostoboss положительных отзывов нет, нейтральные относятся преимущественно к периоду 2013 года, а свежие носят только негативную оценку и касаются главным образом отношений внутри коллектива.

Еще на одном сайте с отзывами чаще всего недовольны коллективом и недостаточными возможностями карьерного роста.

Более подробные отклики встречаются на площадке отзывов о работодателях "О работе". В большинстве случаев обсуждаются завышенные требования к работникам, несоответствие выполняемого объема работ и зарплаты, плохая работа HR-отдела.

Аналогичные отзывы пользователи оставляют на сайте "Все о работе!", при этом негативные отклики относительно подбора персонала встречаются стабильно, начиная с 2012 года.

Неопределенность по поводу условий работы, а именно – оплаты, настораживает еще при ее поиске, в опубликованных на сайте Work.ua вакансиях не указан не только точный оклад, но и даже предполагаемая вилка.

Для удобства подбора персонала продуман чат-бот, однако этот комфорт работает скорее в одном направлении – в сторону работодателя, поскольку и там информация представлена в виде расплывчатой формулировки о конкурентной зарплате.

Еще одна возможность оценить привлекательность фармацевтической компании Украины как работодателя – исследования, которые ежегодно проводятся специализированным агентством на медицинском и фармацевтическом рынке

"ФАРМА ПЕРСОНАЛ". Их целью является оценка HR-бренда и составление рейтингов компании с учетом многих факторов.

Согласно результатам 2019 года, компания Артериум занимает 8-ю позицию из 73-х, в то время как Киевмедпрепарат – 71-ю. Эти данные сложно трактовать однозначно, поскольку Киевмедпрепарат, как и Галичфарм, с 2005 года являются частью корпорации Артериум. Более подробную информацию о создании и достижениях можно узнать на сайте корпорации. Если пролистать страницу истории до конца, может показаться, что она закончилась еще в 2016 году, поскольку новостей об успехах компании с этого момента нет. Это может быть связано с разными причинами, но обычно если корпоративный сайт не содержит актуальную информацию, это свидетельствует о глобальных проблемах.

Сегодня суммарная доля компаний Киевмедпрепарат и Галичфарм в структуре корпорации, согласно сведениям Opendatabot, составляет 5,99%, остальная часть принадлежит ООО Артериум Лтд. Это компания, предоставляющая широкий спектр услуг для взаимодействия с регуляторными органами и занимающаяся регистрацией и поддержанием регистрационных удостоверений и другими консультационными услугами.

Корпорация Артериум тесно связана с Константином Жеваго – политиком и бизнесменом, который относится к числу самых богатых людей Украины.

В группу "Финансы и Кредит" входит более 30 компаний, крах одноименного банка, произошедший почти 5 лет назад, до сих пор оказывает влияние на многие из них, включая Артериум и входящие в нее фармкомпании.

Неизвестно, переживет ли корпорация все потрясения за эти годы – продажу фармдолгов, арест имущества и денежных средств, связанных с владельцем компаний, взыскание по иску НБУ офисного здания в центре Киева, суд по поводу уклонения от уплаты налогов и многие другие последствия многолетнего управления К. Жеваго.

Пока же можно наблюдать попытку сохранить имидж фармкорпорации Артериум – страница на Facebook, на которой есть исключительно новости медицины и пожелания всем здоровья и добра, участие в благотворительных проектах, в т. ч. по обеспечению лекарствами коронавирусных отделений больниц. Для этой цели также имеет смысл заниматься мониторингом отзывов работников, обратная связь может помочь в выявлении проблем на производстве, создании комфортных условий работы и, как следствие, в восстановлении репутации.

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