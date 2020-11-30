Европейский регулятор предупредил об опасности популярных лекарств от COVID-19

О побочных эффектах хлорохина и гидроксихлорохина предупредило Европейское агентство по лекарственным средствам

Противомалярийные препараты способны вызывать психические расстройства у пациентов с COVID-19

Лекарственные средства хлорохин и гидроксихлорохин, которые используются для лечения COVID-19, могут вызывать психические расстройства и суицидальное поведение у пациентов.

Об этом предупредил регулирующий орган Евросоюза по лекарственным средствам.

Эти два препарата были одними из первых лекарств, предложенных в качестве возможных от коронавируса. Президент США Дональд Трамп активно продвигал гидроксихлорохин, однако его эффективность в клинических исследованиях не доказана.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило об инициации обзора лекарств после получения уведомления от испанского регулятора (AEMPS) о шести случаях психических расстройств у больных COVID-19, которым были введены дозы препаратов, превышающие разрешенные.

По результатам проверки комитет по безопасности EMA рекомендовал обновить информацию о лекарствах, чтобы проинформировать специалистов здравоохранения об этих рисках.

Оба препарата обычно используются для профилактики малярийных инфекций, а также одобрены для лечения ряда аутоиммунных заболеваний. В некоторых препаратах, содержащих эти соединения, психотические расстройства указаны как редкий побочный эффект, отмечает EMA.

MedOboz ранее сообщал, что ВОЗ не рекомендует использовать ремдесивир для лечения больных COVID-19. Специалисты считают, что противовирусный препарат не влияет на выживаемость пациентов.

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