"Евролаб" собирает данные для российских спецслужб

Мария Шевчук Новости медицины 19:00, 23.10.2020

Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрей Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.

Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.

"По заданию, очевидно – ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский –прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму" Евролаб ", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", – отмечает Гордон.

По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.

"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в" Евролабе "сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", – отмечает Гордон.

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