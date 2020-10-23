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Мария Шевчук
Мария Шевчук
Редактор новостей

"Евролаб" собирает данные для российских спецслужб

2.2т
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Лаборатория анализов "Евролаб", которая принадлежит кандидату в мэры Киева Андрей Пальчевскому, была открыта под него спецслужбами России для сбора компромата на элиту Украины.

Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала Украина-24.

"По заданию, очевидно – ГРУ Генштаба ВС РФ, этот человек (Андрей Пальчевский –прим.ред) приехал в 2000-х в Киев, здесь под него открыли фирму" Евролаб ", которая занималась, как говорят, сбором разведывательной документации связанной с анализами украинской элиты. И этот человек спокойно ведет агитацию в мэры Киева, этот человек никем не проверяется и никаких расследований по этому поводу со стороны воюющего с Россией государства по-прежнему нет ", – отмечает Гордон.

По словам Дмитрия Гордона, "Евролаб" является ценным источником информации для российских спецслужб.

"Евролаб" собирает данные для российских спецслужб

"Лучше для разведывательного сбора информации ничего нет, потому что в" Евролабе "сдает анализы украинская элита и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья. На этом можно бесконечно вербовать людей и так далее", – отмечает Гордон.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Персона
Андрей Пальчевский
Место
Украина
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