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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Евросоюз заключил сделку с Pfizer о закупке вакцины против COVID-19

  • Страны европейского блока получат 300 миллионов доз революционной вакцины против коронавируса

  • Ее разработчиками являются BioNTech и Pfizer

  • Поставки должны начаться к концу 2020 года

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Европа получит 300 миллионов доз экспериментальной вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.

Такой контракт заключили Европейская комиссия и разработчики препарата, передает Deutsche Welle.

О договоренности между Европейским союзом и компаниями стало известно всего через день после того, как были объявлены первые результаты клинических испытаний вакцины.

В Pfizer заявили, что поставки должны начаться к концу года при условии, что вакцина получит одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

"Сегодняшнее окончательное соглашение о поставках с Европейской комиссией представляет собой самый крупный первоначальный заказ доз вакцины для Pfizer и BioNTech на сегодняшний день и важный шаг на пути к нашей общей цели – сделать вакцину против Covid-19 доступной для уязвимых групп населения", – сказал в своем заявлении исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

Напомним, что вакцина против коронавируса, над созданием которой работают немецкая компания BioNTech и американский партнер Pfizer, предотвращает заражение в 90% случаев.

В испытаниях третьей фазы участвовали 43000 добровольцев. Люди, принадлежащие к разным этническим группам, оказались одинаково защищенными.

Сбор необходимой информации о безопасности вакцины продлится до третьей недели ноября. Затем она будет передана в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (US FDA).

Ранее MedOboz писал, почему прививка против коронавируса не сразу появится на фармрынке. Производители должны получить разрешение регулирующих органов.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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