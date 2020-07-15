Эпидемиолог пояснил, как COVID-19 мог вырваться из института в Китае

Алексей Титофф Новости медицины 10:23, 15.07.2020 Обновлено: 10:43, 15.07.2020

Сотрудник лаборатории в Китае мог вынести из здания подопытную мышь, зараженную коронавирусом (COVID-19).

Такое предположение в интервью "КП в Украине" сделал эпидемиолог, доктор медицинских наук из Атланты (США) Михаил Фаворов.

"Заболел сотрудник и пошел на базар за покупками. Или подопытную мышь кто-то тайком вынес и продал. В Китае такие дикие животные используются в медицине. По слухам, стоимость мышей этого вида для лечения равна по весу стоимости золота. Вполне могу представить, что кто-то из технических сотрудников института вместо того, чтобы утилизировать зараженную мышь, понес ее на базар", – предположил ученый.

Фаворов добавил, что новый коронавирус по происхождению можно назвать уникальным

"Теоретически он мог произойти без участия человека. Но вероятность того, что панголины обменялись генетической информацией с мышами, которые живут от них за тысячи километров, сами понимаете, насколько небольшая", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае начали вторую фазу испытаний вакцины от COVID-19 на людях.

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