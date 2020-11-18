Экспресс-тест на COVID-19 одобрен для использования в домашних условиях

Регулирующий орган США разрешил экстренное использование экспресс-теста на коронавирус, который можно проводить в домашних условиях.

Чтобы узнать результат, потребуется всего 30 минут, пишет MedicalXpress.

Набор для тестирования на COVID-19 разработан американским производителем Lucira Health. Его применение вне медицинский учреждений поможет более быстрому выявлению инфекции. Однако на первых этапах его использование будет ограничено, поскольку для проведения теста будет нужен рецепт.

Для анализа необходим мазок из носа. Образец биоматериала помещается во флакон со специальным раствором. Результаты теста отображаются в виде индикаторов, помеченных как положительный или отрицательный.

MedOboz ранее писал, что ученые предложили использовать Т-клеточный тест вместо анализа на антитела для того, чтобы узнать заражался ли человек коронавирусом в прошлом или нет.