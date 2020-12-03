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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Экспресс-тест на антитела к COVID-19 компании Roche одобрен в США

  • Тест для определения антител к коронавирусу от Roche разрешен FDA

  • На проведение анализа необходимо всего 18 минут

  • С его помощью также можно оценивать силу иммунного ответа после прививки от COVID-19

1.2т
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Швейцарская компания Roche получила экстренное разрешение на использование своего теста на антитела к COVID-19 от американского регулятора.

Как сообщает производитель, на проведение анализа необходимо всего 18 минут.

Тест "Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S" нацелен на выявление специфических антител к шиповидному белку коронавируса, благодаря которому патоген проникает внутрь человеческих клеток. В качестве образца можно использовать сыворотку, плазму и цельную кровь.

В заявлении Roche об одобрении продукта говорится, что этот тест также можно использовать для определения эффективности вакцин от COVID-19. Многие нынешние вакцины-кандидаты нацелены на то, чтобы вызвать в организме выработку антител именно против шиповидного белка SARS-CoV-2. Использование теста после иммунизации позволит количественно оценить иммунный ответ и его длительность.

Тест также подходит для выявления потенциальных доноров плазмы с антителами к коронавирусу, то есть людей, которые переболели коронавирусной болезнью.

MedOboz ранее писал, что хроническая болезнь почек повышает риск госпитализации с коронавирусной инфекцией. Состояние органа может ухудшаться из-за чрезмерной воспалительной реакции на вирус.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
Тег
анализы
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