"Длинный COVID-19" назвали более опасной угрозой, чем смертность от коронавируса

Так называемый "длинный COVID-19", из-за которого у человека спустя месяцы после заражения могут проявляться симптомы болезни, является не менее опасным, чем смертность от обычного коронавируса.

Об этом написала Daily Mail. Национальная служба здравоохранения Великобритании официально признала "длинный COVID-19" болезнью и разработает рекомендации для врачей по ее лечению.

Издание отметило, что около 60000 человек в стране страдают от долговременных последствий коронавируса, которые сохраняются после того, как первоначальная гриппоподобная болезнь прошла.

Одышка, истощение, слабость и даже проблемы с жизненно важными органами, включая сердце, печень, почки и мозг, могут быть результатом приступа такой болезни.

Пока неясно, как медики будут распознавать и лечить это заболевание, потому что оно представлено очень широким спектром симптомов. Также неясно, почему он наиболее часто встречается у женщин трудоспособного возраста.

В отчете Института глобальных изменений Тони Блэра профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор предупредил, что "длинный COVID-19" может стать более серьезной проблемой для общественного здравоохранения, чем чрезмерная смертность из-за коронавируса.

Профессор привел статистические данные, показывающие, что "длинный COVID-19" наиболее распространен среди женщин в возрасте около 40 лет, в то время как смертность от коронавируса больше всего распространена среди пожилых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые пациенты, поборовшие COVID-19, в течение нескольких месяцев все еще страдают от последствий инфекции, среди которых постоянная усталость, одышка, повышенная температура и проблемы с сердцем.