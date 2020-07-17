Диагностика и терапия аутоиммунных неврологических синдромов у беременных

Беременность считается физиологическим состоянием, тем не менее ее могут сопровождать различные патологии нервной системы и внутренних органов на фоне острых инфекций и обострения воспалительных процессов хронического течения.

Такие нарушения особенно часто наблюдаются в последние годы, что связывают с различными причинами, включая формирование иммунологической утомляемости и ухудшение экологии. Также при появлении неврологических признаков рассматривается версия воздействия нейротропных патогенов в качестве первичного поражения и вторичных поражений нервной системы, развивающихся на фоне перенесенного гриппа, парагриппа, энтеровирусных инфекций и др. В таких случаях иммунная система может действовать не в интересах организма, а наоборот, формировать аутоиммунные реакции, направленные против него.

При постановке диагноза негативную роль играет фактор беременности, поскольку многие симптомы, такие как тошнота, многократная/повторная рвота, головокружение, головная боль, принимаются за признаки токсикоза. В результате адекватная реакция врачей обычно происходит при ухудшении состояния, проявляющегося более серьезными дисфункциями, например расстройством координации, диплопией, снижением остроты зрения.

Во второй половине гестации токсикозы часто сопровождаются сосудистыми нарушениями, что является одним из факторов полинейропатии. Также сосудистый компонент практически всегда сопутствует токсическому, интоксикационному, аутоиммунному и инфекционному процессам.

Появление болевого синдрома в конечностях и пояснично-крестцовом отделе позвоночника обычно связывают с вертеброгенными нарушениями и увеличением массы тела, однако нужно учитывать, что во время гестации болезни периферической нервной системы, требующие тщательного лечения, являются достаточно частым явлением.

Нейроинфекционный процесс у беременных характеризуется быстрым прогрессированием, в результате этого нарушение витальных функций может происходить стремительно – в течение 24 часов, поэтому лечение проходит преимущественно в условиях интенсивной терапии и реанимации.

Лечение любых заболеваний, в т. ч. со стороны нервной системы, во время беременности связано с ограничением круга лекарственных средств. Выбор лечебной тактики затруднен высокой вероятностью развития нежелательных явлений как для женщины, так и для ребенка.

Терапия неврологических патологий чаще всего включает применение антибиотиков и кортикостероидов, она может дополняться внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ). Основанием включения ВВИГ в лечебную схему являются их основные свойства, проявляющиеся в виде нейтрализации антигенов вирусной, бактериальной, грибковой этиологии. Также важное значение имеет подавление высвобождения провоспалительных цитокинов.

При ведении аутоиммунных неврологических патологий может использоваться препарат Биовен компании Biopharma. Он хорошо зарекомендовал себя в клинических исследованиях, в т. ч. у беременных с нарушениями жизненно важных функций.

Предположение возможности использования адекватных доз ВВИГ основано на успешном применении этих средств при многих патологических состояниях, сопровождающих гестацию, включая трудности оплодотворения, невынашивание.

Согласно проведенным исследованиям, использование ВВИГ у беременных также эффективно при терапии других болезней, например дерматомиозита. Часто иммуноглобулины позволяют заменить применение стероидов, успешно купируя угрожающую жизни слабость респираторных мышц.

При демиелинизирующих болезнях периферической нервной системы эффективность ВВИГ соответствует уровню доказательности А. Есть данные об успешном применении иммуноглобулинов при гранулематозе Вегенера, синдроме Чарджа – Стросса. В сравнении с другими терапевтическими стратегиями, использование ВВИГ считается более предпочтительным.

На фоне острых нейроинфекций беременность является дополнительным фактором риска, что требует особого внимания к лечению. Применение Биовена позволяет избежать развития негативных последствий со стороны нервной системы и ускорить выздоровление.

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