Дешевое лекарство от диабета может помочь в лечении COVID-19, – ученые

Используемый миллионами людей с диабетом 2-го типа с 1950-х годов метформин в настоящее время показал эффект в укреплении иммунной системы и ослаблении воспаления, связанного, в том числе, с коронавирусной болезнью.

Как написала Daily Mail, на препарат стоимостью три пенса за таблетку обратили внимание врачи в китайском Ухане. Также его эффективность при лечении COVID-19 исследовали и в Университете Миннесоты в США.

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом, принимающих препарат от диабета, оказался значительно ниже, чем у тех, кто не использовал метформин.

Китайские ученые проанализировали данные за период с января по март среди 104 пациентов, принимающих метформин, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19. Они сопоставили их с медицинскими данными 179 пациентов с той же степенью тяжести заболевания, того же возраста и пола.

Только трое из потребителей метформина умерли по сравнению с 22 из тех, кто не принимал этот препарат.

Между тем исследование, проведенное в Имперском колледже Лондона, показало, что мыши, используемые для изучения развития атеросклероза, испытывали изменение состояния после приема метформина в питьевой воде.

Джозеф Бойл, специалист в области молекулярной сердечно-сосудистой патологии, который возглавлял этот проект, выразил надежду, что результаты его исследования дадут импульс крупномасштабному изучению старого препарата.

При диабете наряду с уменьшением количества сахара, выделяемого печенью в кровь, метформин улучшает реакцию организма на инсулин – гормон, который регулирует уровень сахара в крови.

Ученый предположил, что он имеет широкий спектр других эффектов, которые не полностью поняты. По-видимому, он ослабляет воспаление, которое вовлечено во все болезненные процессы, включая атеросклероз, деменцию и рак.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные Национального института здравоохранения США показали, что препарат против симптомов расстройства желудка лечит COVID-19 в легкой форме, когда не требуется госпитализация и интенсивная терапия.