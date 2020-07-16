COVID-19: вопросов все еще больше, чем ответов

Коронавирусная инфекция, начавшая свое активное распространение в мире в начале года, до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов. Один из них – как оценивать ее течение: по числу заболевших или летальных случаев. Это связано с всеобщей паникой по поводу постоянного роста числа выявленных больных в мире, что требует реакции со стороны правительства каждой страны. Подобные настроения поддерживаются и тиражируются многими СМИ, а данные, на которые все ссылаются, включают результаты не всегда соответствующих действительности тестов.

Все больше ученых приходят к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2, как и другие вирусные инфекции типа гриппа, парагриппа и проч., имеют сезонность. Это подтверждается, в частности, статистикой Бразилии, где вспышка сопровождается высокой летальностью.

Таким образом, летом, вероятнее всего под воздействием ультрафиолетовых лучей и других факторов, активность коронавируса снижается. В результате при заражении уменьшается вирусная нагрузка и, как следствие, болезнь протекает в легкой форме. Также не стоит недооценивать эффективность масок, благодаря которым можно значительно снизить дозу заражения.

Учитывая то, что COVID-19 переболеют все, и неизвестны сроки появления вакцины в достаточном количестве и ее эффективность, то болеть в летнее время предпочтительнее, чем в сезон острых респираторных инфекций.

Основной показатель, на который следует ориентироваться при принятии решения о введении жестких карантинных мер – это летальность и количество свободных койко-мест для лечения тяжелых больных.

Людям пожилого возраста рекомендуется не полагаться на ослабление вирусной нагрузки в летний период и минимизировать вероятность заражения, поскольку из-за хронических заболеваний они находятся в зоне повышенного риска.