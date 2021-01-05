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В Украине изменили протокол лечения COVID-19 после критики экспериментального препарата ВОЗ

5.7т
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В Министерстве здравоохранения обновили протокол лечения COVID-19 в Украине.

Соответствующий приказ подписал глава Минздрава Максим Степанов. Обновленный документ обнародовали на сайте министерства (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская, которая также участвовала в разработке протокола, написала в Facebook, что главное изменение касается препарата тоцилизумаб. Его исключили из лечения больных с критическим течением инфекции, а назначать рекомендуют только "тяжелым".

Скриншот
Скриншот

  • Известно, что тоцилизумаб в качестве иммунодепрессанта назначается для терапии ревматоидного артрита (средней или высокой степени активности).

  • Также применение тоцилизумаба обосновано у пациентов с активными формами полиартикулярного и системного ювенильного идиопатического артрита.

  • Вероятную эффективность этих лекарств при COVID-19 показали исследования ученых.

В декабре Всемирная организация здравоохранения обратилась с письмом к Степанову. В ВОЗ заявили, что обеспокоены решением Кабинета министров выделить 125 млн грн на тоцилизумаб и иммуноглобулин, экспериментальные лекарства от коронавируса.

Тогда Голубовская не согласилась с позицией ВОЗ. Врач написала, что в Украине тоже обеспокоены тем, что ВОЗ "не дает нашим больным шанса получить терапию, которая может спасти им жизнь".

Обновленный протокол лечения:

 

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января-2021 Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подтвердила, что подала заявление в Министерство здравоохранения Украины на регистрацию российской вакцины "Спутник V".

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Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Темы
Лечение коронавируса в Украине Коронавирус
Персоны
Максим Степанов Ольга Голубовская
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения лекарства Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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