COVID-19: работа "Медзакупки Украины" в условиях пандемии

Уже девять месяцев, как длится пандемия COVID-19. Мир сделал многое, чтобы противостоять вирусу SARS-CoV-2. Медики спасают жизни пациентов, используя все доступные методы. Увы, специфического лечения все еще нет, но ученым и фармкомпаниям в кратчайшие сроки удалось разработать и начать испытания вакцины. Благодаря этому, в общемировом масштабе мы уже нет так безоружны в борьбе с коронавирусом.

Тогда, в начале 2020 года, мы знали, что вирус респираторный, то есть распространяется через воздух. Такой путь передачи определяет выбор средств индивидуальной защиты (СИЗ), в первую очередь, это маски и респираторы, а скорость распространения вируса по планете вызвала их существенный дефицит. Все мы помним, как в начале пандемии украинцы столкнулись с дефицитом масок. Этот СИЗ трудно было достать простым людям, а для медработников, которым они нужны в больших количествах, это было серьезной проблемой. О том, как Украина выходила из сложившейся ситуации, MedOboz рассказал генеральный директор госпредприятия "Медзакупки Украины" Арсен Жумадилов.

Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медзакупки Украины"

На каком уровне была обеспеченность средствами защиты на начало пандемии?

Для того, чтобы говорить про обеспеченность, мы должны, с одной стороны, иметь информацию про наличие тех или иных СИЗов, с другой – знать среднемесячный уровень потребления. На начало пандемии у нас не было информации ни о первом, ни о втором. В тот момент, а это середина апреля, именно наша организация начала сбор информации от больниц об уровне обеспечения их основными средствами защиты от коронавируса. На базе нашей информационно-аналитической системы MedData мы смогли наладить сбор данных от больниц так называемой первой волны (то есть тех, кто должен был принимать больных коронавирусом в первую очередь), а в дальнейшем – от лабцентров, больниц второй волны и т. д. Каждый день они дают нам информацию про обеспеченность СИЗами, аппаратами ИВЛ, персоналом и т. д. Собранные данные мы передаем в Кабинет Министров Украины и их используют для публичных дашбордов, которые показывают уровень обеспеченности больниц. На основе этих данных Кабинет министров и МОЗ рассчитали средний уровень потребления средств защиты, в которых нуждаются медики.

Да, действительно, в начале пандемии, в марте-апреле, мы имели существенный дефицит абсолютно всех СИЗов, включая медицинские маски, респираторы, защитную одежду. Благодаря установленным экспортным ограничениям, с одной стороны, и расширению местных производств, которые смогли ответить на запрос внутреннего рынка, с другой стороны, эта ситуация была несколько исправлена.

Довольно быстро стало известно, что нужно медикам для собственной защиты и для спасения больных коронавирусом. С какими трудностями ГП столкнулось при закупках медикаментов и оборудования по программе борьбы с COVID-19?

В первую очередь, мы говорим про СИЗы, поскольку информации об эффективных лекарствах или об эффективной вакцине против COVID-19 по состоянию на весну-лето 2020 года не было. При закупке средств, которые нужны для борьбы с коронавирусом, мы больше ориентировались на средства защиты, поскольку с ними было все более-менее понятно.

Но и тут не все было гладко. Закупка защитной одежды оказалась проблемной из-за приказа МОЗ в апреле 2020. Согласно ему, закупать можно только ту защитную одежду, которая соответствует стандарту ДСТУ EN 14-126. Увы, на тот момент ни одна украинская лаборатория не могла подтвердить это соответствие.

Это стало большим препятствием. Украинский производитель делает качественную продукцию, но не может подтвердить ее соответствие требованиям ДСТУ в Украине. Были также производители, которые переориентировали свои мощности специально под производство СИЗ. То есть были необходимые производственные возможности, были решены проблемы с поставками нетканого материала, но сертифицировать продукт в Украине производители не могли. Из-за этого украинские производители были вынуждены подтверждать качество в заграничных лабораториях. Для этого требовались средства и, что самое важное, драгоценное время. К счастью, после нескольких месяцев ожидания в Украине наконец появилось соответствующее лабораторное оборудование, которое позволяет производителям получать протоколы испытаний и выводы о соответствии продукта стандарту ДСТУ EN 14126.

Те защитные костюмы, которые закупаются сейчас, отвечают этому стандарту?

Да, они полностью соответствуют. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Больницы, выступающие в роли заказчика, уже на протяжении нескольких месяцев пандемии закупали защитные костюмы для своих врачей и медработников. Большая часть этих СИЗов не имела подтвержденного соответствия нормам. И теперь эти больницы с бюджетным финансированием являются предметом повышенного внимания и интереса со стороны правоохранительных органов. Ситуация печальная, ведь страна просто не имела базы для проверки качества медтоваров. Больницы не могли ждать несколько месяцев до появления лабораторий – они покупали все имеющиеся на рынке товары для защиты медицинского персонала.

Если проанализировать работу ГП в начале 2020, то мы увидим, что закупки были хаотичными. Как удалось наладить процесс и регулярно обеспечивать врачей и пациентов всем необходимым?

Если мы говорим про закупки, связанные с коронавирусом и борьбой с COVID-19, то у нас, действительно, было много неопределенности и были некоторые проблемные позиции. Прежде всего, это защитная одежда, ситуацию с которой я уже объяснил, и нитриловые перчатки.

Три четверти мирового объема нитриловых перчаток производятся в Малайзии. В начале пандемии был невероятный дефицит этого продукта, поскольку малайзийские производители не могли удовлетворить мировой спрос. Соответственно, по этим двум позициям закупка была самой проблемной. Что касается других товаров, то их закупки были системными и плановыми. Потребность в медицинских масках, респираторах и защитных щитках нам удалось удовлетворить быстро и эффективно. Все, что касается защиты слизистых оболочек, соответственно то, что нужно для защиты врачей, мы закупили быстро, со значительной экономией – по некоторым позициям до 70%. Для примера, мы купили респираторы класса защиты ffp3 по самой низкой цене на рынке на тот период – 26 грн за шт. То же самое с масками – 1,98 грн/шт.

На сегодня какие группы закупок являются приоритетными для ГП?

Если мы получаем информацию про нехватку той или иной позиции, мы работаем над тем, чтобы ускорить поставки. Там, где такой информации нет, эти поставки происходят в установленном режиме. Наше госпредприятие создавалось, в первую очередь, для закупок по госпрограммам МОЗ Украины. Поэтому, несмотря на пандемию, мы не должны забывать о других направлениях, таких как онкология, гемофилия, АРВ-терапия, рассеянный склероз и т. д. По этим программам мы сейчас в процессе закупки лекарств и медицинских изделий.

Как Вы оцениваете свою работу в этом непростом году?

По пятибалльной шкале я ее оцениваю на "4".

Почему не на "5"?

Потому что если на "5", то это означает, что мы все сделали отлично. Я же считаю, что нам есть, куда расти, нам есть, в чем улучшать свою операционную деятельность. Но, в то же время, как для организации, которая впервые начала закупки в этом году и которая должна была преодолеть вызовы, связанные с коронавирусной инфекцией, думаю, мы справились.

Ваши планы на 2021 год? Выделен ли уже бюджет и какие медтовары будут закупаться в первую очередь?

К сожалению, в госбюджете на 2021 год выделено недостаточно средств на программу медицинских гарантий. Это также касается покупки вакцин от коронавируса. Для примера, сейчас выделено 123 млрд грн. Это 2,7% ВВП. Хотя по закону на ПМГ должно выделятся не менее 5%, то есть это еще 102 млрд грн – это зарплаты медикам, лечение больных коронавирусной инфекцией. На покупку вакцин от коронавируса заложено 2,6 млрд грн. Мы уже сейчас говорим, что этого мало. Для эффективной иммунизации необходимо 5,2 млрд грн – это, чтобы вакцинировать 65% населения, согласно протоколам ВОЗ. Очень надеюсь, что нас услышат и выделенная сумма на медицину на следующий год будет достаточной для эффективной борьбы с COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся