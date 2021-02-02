COVID-19 – новый взгляд на диагностику

COVID-19 – время пересмотреть взгляд на диагностику

COVID-19 вот уже более года распространяется по планете, однако до сих пор нет окончательной определенности в вопросе, почему он так по-разному протекает – одни его переносят абсолютно бессимптомно, у других болезнь вызывает очень тяжелое течение и нередко приводит к смертельному исходу. Также нет однозначного ответа, почему многие люди, близко контактирующие с зараженными, не заболевают.

Организм человека постоянно сталкивается с вирусными и бактериальными инфекциями. Особенностью современного периода является пристальное внимание к гуморальному иммунитету при вирусных инфекциях, и может сложиться впечатление, что антитела защищают от SARS-CoV-2.

Если вспомнить патологическую физиологию, как теорию инфекционного процесса, то все инфекционные агенты можно разделить на внеклеточные и внутриклеточные. Тех и других организм должен распознавать и уничтожать, что и делает иммунная система, используя неспецифические и специфические адаптивные механизмы.

Внутриклеточными могут быть как вирусы, они относятся к облигатным внутриклеточным агентам, так и бактерии, которые могут быть как облигатными, так и факультативными.

От особенностей процесса зависит развитие иммунной реакции: если патоген внутриклеточный – реализуется один сценарий, направленный на формирование клеточного иммунитета, когда инфицированные клетки уничтожаются другими клетками, работающими на иммунную систему. При внеклеточном механизме работает другой сценарий, базирующийся на антителах, нейтрофильных гранулоцитах, моноцитах, макрофагах, которые могут найти, захватить, зафиксировать и нейтрализовать внеклеточный инфекционный агент.

Многие мировые эксперты делали ставку на эффективность гуморального иммунитета при COVID-19, однако более логично было бы говорить о клеточном иммунитете. Т-лимфоциты появляются и сохраняются длительно, независимо от того, были ли антитела класса M и/или G в любом титре. В лучшем случае антитела можно рассматривать как опосредованное свидетельство того, что в организме был вирус.

IgM – это антитела с большой молекулярной массой, которые в ткани, включая слизистые оболочки, не проникают и взаимодействовать с внутриклеточным вирусом не могут. Это же относится и к иммуноглобулинам IgG, которые также циркулируют только в крови.

Единственные, кто могут проникнуть внутрь слизистой оболочки и попасть на поверхность клеток – иммуноглобулины класса А, однако их не более 10% и они не могут проникать внутрь пораженных клеток, где должно происходить взаимодействие с патогеном. Находясь на поверхности, они могут защитить от новых агентов, пытающихся проникнуть в организм, однако на текущую ситуацию с распространением внутри клеток SARS-CoV-2 они не влияют.

Базируясь на патологической физиологии, диагностику и лечение SARS-CoV-2 изначально следовало бы рассматривать с точки зрения клеточного иммунитета. Вирус поражает эпителий легких, распространяясь таким способом. В такой ситуации необходимы специальные лимфоциты – Killer T Cells, которые обучены распознавать и четко и безжалостно уничтожать клетки с вирусом: нет инфицированной клетки – нет дальнейшего распространения.

Вероятнее всего, пристальное внимание к гуморальному иммунитету многих ученых во всем мире связано не с недостатком понимания механизмов работы иммунной системы, а с доступностью и повсеместной распространенностью методов исследования антител.

Если говорить об исследовании клеточного иммунитета, то такой легкий, простой и дешевый метод, как Элайза (Elisa), или иммуноферментный анализ (ИФА), не подходит для диагностики, но он может использоваться для определения уровня антител к любым антигенам.

Однако более модифицированный метод, который становится все более востребованным и популярным в мире в течение последнего года – Элиспот (Igra-Elispot – Interferon-Gamma Release Assay), может применяться для выявления специфичных антигенов коронавируса. Широкое использование В- и Т-клеточных Elispot-тестов в диагностике позволило бы качественно усилить мониторинг иммунологического статуса и выбора тактики лечения.

Сегодня в Украине Элиспот-тестирование практически не используется, и это хорошая возможность для лабораторий начать заполнять имеющуюся нишу. Для этого, безусловно, необходимо донести людям информацию о преимуществах метода, что создаст спрос на этот вид диагностики.