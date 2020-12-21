COVID-19 намного опасней гриппа – результаты исследований

Количество летальных случаев от COVID-19, возбудителем которой является SARS-CoV-2, в три раза выше, чем от сезонного гриппа.

Ученые проанализировали данные более трех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией и более 12 тысяч больных гриппом, которые были госпитализированы.

Показатель смертности среди для пациентов с ковидом составил 18,5%, а для больных гриппом – 5,3%.

Самый высокий риск смерти от коронавирусной болезни наблюдался у людей в возрасте 75 лет и старше, в анамнезе которых числились хроническое заболевание почек или деменция, и темнокожих с такими сопутствующими патологиями, как ожирение, диабет или нарушение почечной функции.

В ходе исследования также установлено, что необходимость в дыхательных аппаратах для больных COVID-19 была выше в 4 раза, они почти в 2,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии. Такие пациенты дольше находились в медучреждении.

Группа французских исследователей пришла к аналогичным выводам: почти в два раза больше людей было госпитализировано из-за COVID-19 в разгар пандемии, чем из-за гриппа в разгар сезона 2018/2019 годов, а смертность больных коронавирусом была почти в три раза выше.

Ранее MedOboz писал, что коронавирусная инфекция у пациентов с тяжелой пневмонией имеет две стадии, которые отличаются уровнем вируса в легочной ткани.