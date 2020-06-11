Итальянские ученые провели исследования, которые показывают, что коронавирус стал менее опасным для человеческого организма.

Как сообщает РИА "Новости", данные об ослаблении коронавируса поступают из разных стран. Ученые назвали это хорошей новостью для всех людей.

Итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи с сотрудниками лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele занялись поиском научного объяснения изменения клинической картины болезни COVID-19.

COVID-19 мутировал и ослабел: ученые сообщили хорошие новости

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому", – рассказал вирусолог.

Ученые провели большое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая.

"Выяснилось, что вирусная нагрузка в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение", – сказал Клементи.

Профессор считает снижение вирусной нагрузки доказательством ослабления COVID-19. По его словам, это заключение подтверждают данные, которые он получил из других стран, находящихся на различных этапах эпидемии.

"Британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций", – заключил ученый.

Он подчеркнул, что процесс ослабления происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся.

"Повсюду эволюция вируса идет в одном и том же направлении, где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает", – резюмировал вирусолог.

Он высказал предположение, что достаточно скоро коронавирус станет настолько слабым, что "как и другие коронавирусы, будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания".

Клементи выразил надежду, что второй волны заболеваемости, которую прогнозировали на осень, может и не быть.

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