COVID-19: как облегчить течение болезни и предотвратить инфицирование при контакте с больным

Что может предложить семейный врач для амбулаторной терапии

Пандемия коронавируса не утихает как во всем мире, так и в Украине в частности. Рост заболеваемости вместе с количеством летальных случаев ежедневно фиксируют во многих странах. От ситуации, которая сложилась в нашей стране, страдает не только экономика, наибольшая нагрузка легла на систему здравоохранения – на врачей и медработников.

Известно, что COVID-19 вызывает большое количество осложнений со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы. Легкая форма коронавируса, согласно официальному протоколу, лечится в домашних условиях, то есть амбулаторно. В случае повышения температуры или возникновения болевых ощущений семейный врач может назначить парацетамол и ибупрофен. Но эти препараты могут лишь облегчить симптомы, однако на самого возбудителя они не влияют. О том, как предотвратить развитие нарушений функции разных систем и органов и уменьшить проявления коронавирусной болезни, рассказал доктор медицинских наук, доцент кафедры внутренней и семейной медицины Винницкого национального медицинского университета им. М.И. Пирогова Заика Сергей Владимирович.

В официальном протоколе лечения COVID-19 как противовирусные препараты указаны фавипиравир и ремдесивир. Применение этих средств имеет какие-либо особенности или ограничения?

Фавипиравир и ремдесивир пока малодоступны на украинском фармацевтическом рынке, также эти препараты могут использоваться только в условиях стационара. Если говорить об особенностях применения, то ремдесивир требует исключительно внутривенного введения. Также при его применении необходимо ежедневно следить за показателями функции почек (креатин и мочевина в крови). Фавипиравир также имеет определенные ограничения и его можно использовать только после консультации с врачом. Кроме того, эти средства назначаются больному при положительном результате теста на коронавирус.

ПЦР-тестирование является ключевым методом в диагностике COVID-19, но мы знаем, что процент ложноотрицательных результатов составляет около 30, также важное значение имеет правильная подготовка к тестированию. Не рекомендуется за 3-4 ч до тестирования есть, пить воду, чистить зубы и пользоваться жевательной резинкой, за 6-8 ч – промывать нос и горло, и не менее чем за 24 ч следует отказаться от употребления алкоголя.

Также надо понимать, что не все украинцы могут позволить себе такую ​​недешевую процедуру, и в лучшем случае они ограничатся иммуноферментным анализом на антитела, который в первые 7-10 дней от начала болезни с большой вероятностью будет ложноотрицательным.

На то, чтобы исследовать образцы на наличие возбудителя, лаборатории понадобится определенное время. Поэтому можно не просто ждать результатов, а сразу начинать действовать и не доводить себя до тяжелых осложнений.

Ваши рекомендации по противодействию коронавирусу касаются определенной категории больных?

Речь идет исключительно об амбулаторных пациентах в начале заболевания.

Кроме облегчения симптомов, было бы хорошо, чтобы препараты действовали на сам вирус, и мы могли влиять не только на проявления, но и на причину. Как Вы отметили ранее, некоторые из них недоступны для населения, можно использовать другие средства?

Да, есть несколько препаратов, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания, в том числе тилорон с коммерческим названием Амиксин ИС. Эта молекула известна фармацевтам более 50 лет. Тилорон внесен в список потенциальных препаратов против вируса Эбола, с разрешения FDA США.

Известно, что Амиксин ИС помогает при гриппе и других респираторных вирусных инфекциях. Исследовалась ли его эффективность против других опасных вирусов?

Эффективность тилорона изучалась при вирусах SARS и Эбола. Препарат оказался нетоксичным при использовании в больших дозах и препятствовал проникновению этих вирусов в клетки экспериментальных животных.

В начале 2020 года в институте Пастера Республики Корея было проведено изучение 50 потенциальных молекул, одобренных FDA, на их противовирусную эффективность относительно COVID-19. По результатам исследования была выявлена противовирусная активность тилорона в отношении коронавируса.

Согласно Вашей рекомендации, в случае заболевания COVID-19 Амиксин ИС принимается отдельно или в комплексе с другими препаратами?

Это противовирусное средство принимается в комплексной схеме с аскорбиновой кислотой и энтеросорбентом (для лучшего эффекта адсорбент должен применяться отдельно через 2 часа после еды). Относительно витамина С, то его включение в схему обусловлено биологическими функциями – он модулирует иммунитет, а также помогает всасыванию железа, контролирует уровень гистамина, участвует в выведении химических веществ из организма и регуляции ломкости сосудов.

Третьим компонентом схемы является гидрогель метилкремниевой кислоты, известный как Энтеросгель. Цель его применения – снизить уровень молекул с противовоспалительными свойствами и, таким образом, предотвратить развитие "цитокинового шторма". Препарат способствует устранению интоксикационного синдрома и быстрой регрессии клинических симптомов.

Применялась ли схема "Амиксин ИС – витамин С – Энтеросгель" на практике?

Да, эта схема применялась на практике. В августе-ноябре 2020 года были пролечены 50 больных с лабораторно подтвержденным COVID-19. Самыми распространенными симптомами были: температура выше 38 °C – наблюдалась в 92% случаев, общая слабость – в 72%, боль в горле – в 50%, потеря обоняния – в 45%. Следует отметить, что обоняние и вкус пропадают на 3-4 сутки от начала заболевания.

Какие дозы препаратов назначались пациентам?

Схема лечения была следующей:

Амиксин ИС 0,125 г принимался по 2 таблетки один раз в сутки на первый, второй и четвертый день лечения, на третий день делается перерыв. Курс лечения Амиксин ИС составляет 6 таблеток.

Энтеросгель принимался в капсулах, по одной три раза в сутки через 2 часа после еды. Продолжительность курса – 10 дней.

Аскорбиновую кислоту в дозе 500 мг принимали один раз в сутки в течение 10 дней.

Также назначались жаропонижающие средства (парацетамол).

Вы рекомендуете принимать лекарства уже при первых симптомах, не дожидаясь результата теста на коронавирус?

Начинать лечение лучше сразу при появлении первых симптомов. Предложенная схема определенным образом будет универсальной при любой острой респираторно-вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Кроме того, она хорошо переносится пациентами и не имеет существенных побочных эффектов. Эта рекомендация базируется на результатах лечения больных, о которых я говорил ранее. Большинство из них, а именно 76%, начинали прием препаратов в день обращения.

А остальные 24% пациентов, когда они начинали терапию и была ли замечена разница в зависимости от дня ее начала?

У больных, которые начинали лечение на четвертые сутки после появления симптомов, успешность лечения была 50%. Этот показатель сохранялся и для групп с более частым развитием как односторонней, так и двусторонней пневмонии, а также для пациентов, которым чаще назначали антибиотики. Даже при таких неблагоприятных обстоятельствах осложнения протекали легче.

Во всех случаях применения схемы "Амиксин ИС – витамин С – Энтеросгель" лечение коронавирусной инфекции было успешным?

К сожалению, о 100% эффективности терапии в каждом из случаев говорить нельзя, поскольку у больных COVID-19 наблюдается склонность к гиперкоагуляции крови уже в начале заболевания. Предполагаю, что именно гиперкоагуляция крови в дебюте заболевания у больных COVID-19 является тем пусковым фактором, который приводит к возникновению осложнений даже у молодых пациентов.

Назначение антиагрегантной фармакотерапии вместе с Амиксином ИС, Энтеросгелем и витамином С уже в начале лечения позволяет уменьшить количество осложненных случаев инфекции. Речь идет об ацетилсалициловой кислоте (кардиоаспирине) в дозе 75-150 мг, которая имеет кроворазжижающий эффект и помогает предотвратить образование тромбов. И сейчас я рекомендую своим пациентам принимать ацетилсалициловую кислоту в дозе 75 мг (кардиоаспирин) уже с первого дня заболевания вместе с Амиксином ИС, витамином С и Энтеросгелем. Пациентам, которым противопоказана ацетилсалициловая кислота, можно принимать клопидогрел в соответствующих терапевтических дозах.

На какие показатели можно ориентироваться, чтобы вовремя распознать возможные проблемы с системой свертывания крови?

Выявить такие нарушения можно по показателям коагулограммы и уровню D-димера. По своему опыту могу сказать, что если на пятый день после инфицирования наблюдаем изменения вышеуказанных показателей, то пациент с высокой вероятностью будет иметь проблемы с осложнениями течения COVID-19. Таким образом, данные коагулограммы и уровень D-димера мы можем использовать в качестве маркеров риска образования тромбов.

Что бы Вы посоветовали родственникам больных COVID-19 или людям, которые контактировали с больным?

Особенностью коронавирусной инфекции является тот факт, что человек, инфицированный данным вирусом, за два дня до появления симптомов заболевания начинает активно его распространять и заражать других. Поэтому родственники больных и сотрудники находятся в зоне риска. Кроме того, существует большая вероятность быстрого распространения инфекции COVID-19 в местах, где компактно проживает много людей, например, в общежитиях.

В таких случаях я советую родственникам или контактным лицам сразу же начинать прием Амиксина ИС 0,125 г по 2 таблетки один раз в сутки на первый, второй и четвертый день лечения, на третьей – делать перерыв. Витамин С в дозе 500 мг по 1 таблетке один раз в сутки принимать в течение 10 дней. Данная схема хорошо проявила себя по профилактике распространения COVID-19 среди студенческого коллектива нашего университета. Также знаю, что нашим опытом воспользовалось несколько киевских вузов.

Подытожим самую важную информацию нашего разговора для читателей.

В условиях пандемии COVID-19, с учетом тяжести течения болезни, какие-либо симптомы респираторно-вирусной инфекции необходимо расценивать как симптомы коронавируса. Назначение схемы "Амиксин ИС – витамин С – Энтеросгель" и антиагреганты (кардиоаспирин 75 мг либо клопидогрел 75 мг) является патогенетически оправданным и эффективным. Раннее назначение такой терапии уменьшает риск возникновения осложнений, связанных с инфекцией.

Если вы контактировали (особенно критичными являются два дня до начала заболевания) или контактируете с больным COVID-19, то для уменьшения риска заболевания необходимо сразу же начать профилактический прием "Амиксин ИС – витамин С".