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Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

COVID-19 и грипп: можно ли заразиться одновременно

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Положительные новости о вакцине против коронавируса, а также выработанные терапевтические стратегии дают надежду пережить зиму. Однако этот период приносит с собой целый ряд респираторных вирусов, в первую очередь гриппа. Итак, если причина переживать из-за одновременного заражения вирусами гриппа и SARS-CoV-2, что называется коинфекцией?

Недавно СМИ сообщали о подтвержденном случае коинфекции гриппом и ковидом. Это может быть еще одной проблемой во время нынешней пандемии. К счастью, пациент выздоровел, но это не первый и не последний случай такого вирусного комбо.

На этой стадии пандемии известно о многих пациентах, которые по чистой случайности перенесли коинфекцию гриппа и COVID-19. Первые сообщения об этом появились еще весной. Сообщалось, что девять пациентов из 1054 из Уханя и соседних регионов получили положительный результат как на SARS-CoV-2, так и на вирусы гриппа.

С тех пор было опубликовано более 80 отчетов со всего мира о пациентах, одновременно инфицированных и гриппом, и COVID-19. Судить о том, как влияют инфекции друг на друга сложно, поскольку число пациентов с коинфекцией все еще довольно низкое. Это связано с тем, что при получении положительного результата на ковид врачи сразу приступают к лечению и не назначают дополнительные анализы на другие возможные вирусы. Проблема также в том, что некоторые симптомы ковида и гриппа совпадают.

Существует потенциальная опасность перегрузки иммунной системы из-за коинфекции этими вирусама. Поэтому врачи рекомендуют делать прививки против гриппа в осенне-зимний сезон 2020-2021, как для снижения вероятности сочетания двух инфекций среди населения, так и для уменьшения количества госпитализаций из-за гриппа.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
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