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Чеснок и лук не убивают бактерии: эксперимент украинских ученых развенчал миф

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Украинские ученые-медики опровергли мнение о том, что такие популярные народные средства, как лук и чеснок, помогают "убивать" в организме некоторые вредные бактерии.

Результатами исследования, с которым помогли в бактериологической лаборатории КНП "Александровская клиническая больница г. Киева", поделился на своей странице в Facebook кандидат медицинских наук Павел Бык.

"В "народе" почему-то считают, что чеснок и лук обладают бактерицидными или бактериостатическими свойствами. Этот тезис часто тиражируется в СМИ, а также циркулирует среди врачей и диетологов. Многие наедаются чеснока в надежде на профилактику или лечение бактериальных и вирусных инфекций", – отметил он.

Чеснок и лук не убивают бактерии – ученые

Чеснок и лук не убивают бактерии – ученые

По его словам, проверить это специалисты решили в бактериологической лаборатории на культурах "любимых" возбудителей раневых инфекций: золотистого стафилококка (S. aureus), кишечной палочки (E. coli), синегнойной палочки (P. aeruginosa) и грибка Кандида (Candida albicans) .

Украинские ученые-медики, которые провели эксперимент

Украинские ученые-медики, которые провели эксперимент

Facebook/Pavlo Byk

Чувствительность возбудителей определялась аналогично антибиотикам или антисептикам. В частности, на только усеянную бактериальную культуру ученые наносили каплю сока, в которую потом положили срез чеснока и лука.

Чеснок и лук не убивают бактерии

Чеснок и лук не убивают бактерии

Facebook/Pavlo Byk

Результаты исследования, которые оценивали на следующие сутки, показали, что стафилококк, синегнойная и кишечная палочки, а также Кандида "прекрасно росли как на чесноке так и на луке". Кроме этого, учитывая интенсивную "колонизацию Кандидой" исследуемых образцов, медики предположили, что они имеют определенное стимулирующее влияние на рост грибка, вероятно, из-за высокого природного содержания сахаров.

Чеснок и лук не убивают бактерии

Чеснок и лук не убивают бактерии

Facebook/Pavlo Byk

"Выводы: чеснок и лук не обладают бактерицидными или бактериостатическими свойствами против изучаемых возбудителей, а также не действуют на грибки. Они просто вкусные", – констатируют украинские исследователи.

Чеснок и лук не убивают бактерии

Чеснок и лук не убивают бактерии

Facebook/Pavlo Byk

Чеснок и лук не убивают бактерии

Чеснок и лук не убивают бактерии

Facebook/Pavlo Byk

Чеснок и лук не убивают бактерии

Чеснок и лук не убивают бактерии

Facebook/Pavlo Byk

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Питание Исследование ученых Здоровье
Место
Украина
Теги
продукты питание
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