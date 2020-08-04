Буде суд: фармкомпанія не погодилась із штрафом, накладеним АМКУ

Виробник препарату Протефлазід у відповідь на підозру Антимонопольного комітету у порушенні законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і накладений штраф розміром у 3,2 млн.грн., заявив про намір оскаржити це рішення. Яке фармкомпанія вважає необґрунтованим і неправомірним.

В офіційній Заяві, що розміщена на сайті НВК "Екофарм", докладно проаналізовані претензії АМКУ, які після вивчення Рішення (яке також викладено для ознайомлення), дійсно викликають дисонанс.

Державний орган звинуватив приватну компанію у тому, що вона на своєму корпоративному сайті, призначеному для лікарів, поділилася фаховим звітом про результати досліджень, проведених у державній спеціалізованій установі, щодо дії свого препарату на коронавірус, споріднений із SARS-CoV-2. Також АМКУ визнало "неправдивою інформацією" публікацію офіційного Листа-звернення компанії до керівництва МОЗУ з пропозицією безкоштовного забезпечення своїм лікарським засобом (який на той момент пройшов доклінічні дослідження), лікарям із Нових Санджар. На додаток АМКУ фактично звинуватив Екофарм у тому, що компанія… порушує антимонопольне законодавство, надаючи гуманітарну допомогу українським лікарням на їхні ж прохання!

Кваліфікація публікації Звіту наукових досліджень та звернення до екс-міністра МОЗ Скалецької із пропозицією безкоштовної допомоги, як фактів "неправдивої інформації", дійсно, викликає щонайменше, здивування. Але АМКУ стверджує, що саме цими діями "“ТОВ “Екофарм" порушило конкурентне законодавство, повідомивши неправдиву інформацію про ефективність препарату "Протефлазід" під час лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2".

Однак у своїй Заяві "Екофарм" вказує, що ані у Звіті Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМНУ "Про вивчення антивірусної активності препарату "Протефлазід", його активних структур на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней", ані у Листі до Скалецької, жодним чином не стверджувалось про доведену дію Протефлазіду конкретно при захворюванні на COVID-19. Мало того – у Звіті лабораторних досліджень вірус SARS-CoV-2 в контексті досліджень взагалі не згадується! Таким чином залишається таємницею логіка, згідно з якою ці документи узагалі стали предметом розгляду АМКУ, тим більше – були використані як докази порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Одною з найнезрозуміліших претензій АМКУ до "Екофарму" є, звичайно, питання гуманітарної допомоги, яку антимонопольщики трактують дуже дивно. А саме - безкоштовне надання препарату, за логікою АМКУ, може свідчити про стимулювання Товариством "зацікавленості невизначеного кола осіб"! "АМКУ вважає, що наша благодійна діяльність може вплинути на чиїсь наміри придбання лікарського засобу саме у Товариства!" – відзначає "Екофарм". Компанія наголошує, що "АМКУ фактично забороняє надавати лікарям, які звертаються із проханнями про надання препарату, благодійної допомоги. Нонсенс!"

При цьому, вказує компанія, в Інструкції до застосування засобу, як препарату прямої противірусної дії, вказані, серед іншого, ГРВІ. У свою чергу, коронавіруси відносяться до збудників ГРВІ – це аксіома, яку визнає і МОЗУ, та у всіх нормативних документах кваліфікує COVID-19 саме як гостру респіраторну вірусну інфекцію (на ці документи посилається і АМКУ!).

Тож надати логічності своїм претензіям фахівці Антимонопольного Комітету намагаються твердженням про те, що Протефлазід не має в Інструкції згадки про дію конкретно на SARS-CoV-2. Чим заганяють себе у глухий кут.

"…чи існує наразі у світі препарат, дія якого на SARS-CoV-2 зафіксована в Інструкції? Чи є такий препарат, скажімо, серед тих, які вписані в протокол лікування COVID-19 та затверджені Міністерством охорони здоров’я України?" - запитує "Екофарм" антимонопольщиків і це запитання є риторичним, адже ані в Україні, ані за її межами досі не існує ліків із такою зафіксованою документально дією!

Натомість, наполягають в "Екофармі", лікарський засіб, який став об’єктом претензій АМКУ, має логічні показники для застосування при лікуванні ГРВІ, викликаних коронавірусами: "…вчені всього світу шукають лікарські засоби з механізмами противірусної дії, які можуть зупинити зростання вірусного навантаження, викликаного ГРВІ (до яких, повторимо, відноситься і сімейство коронавірусів). Це інгібітори РНК-полімерази та інгібітори протеази… В Інструкції для медичного застосування лікарського засобу вказано, що "Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК- та РНК- вірусів як in vitro, так і in vivo. Доведено, що механізм прямої противірусної дії полягає в інгібуванні вірусоспецифічних ферментів – ДНК- та РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотньої транскриптази та нейрамінідази." (витяг з Інструкції)".

В “Екофармі” констатують, що “люди, абсолютно далекі від медицини, науки і фармакології, беруться оцінювати ефективність лікарських засобів і результати наукових досліджень”. Наслідком є те, що виробник вимушений припинити надання благодійної допомоги, оскільки своїм рішенням АМКУ фактично заборонив таку діяльність, тому компанія просить у лікарів вибачення за неможливість у подальшому надавати на їхні прохання благодійну допомогу.

"Політика, при якій карають за науковий пошук і благодійні акції, виглядає антисоціальною, а з огляду на поточну ситуацію, — безвідповідальною і небезпечною" - підкреслюється у Заяві "Екофарма".

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