Традиционно после выходных видим снижение количества зафиксированных случаев COVID-19. При этом последнюю неделю руководство Минздрава Украины постоянно отчитывается об уменьшении заболеваемости COVID-19 через ежедневную статистику. Очевидно, что им очень хочется продемонстрировать успешность карантина выходного дня. Но общее количество выявленных случаев ничего не значит без интерпретации других важных показателей, которые почему-то никто так не сообщает, как ежедневную статистику.

Можно сказать сразу одно – за ноябрь-начало декабря в объемах тестирования абсолютно ничего не изменилось. Количество тестов не увеличилась, коэффициент позитивности не уменьшился, а иногда вырос, так же государственные лаборатории МОЗ Украины делают примерно половину тестов, остальные – частные и коммунальные лаборатории. Украинцы продолжают платить за эти тесты из своего кармана.

Возьмем, например, статистику за вчерашний день – 6 декабря. Это данные Центр общественного здоровья Украины.

Было выявлено 8641 случай. Количество выполненных тестов ПЦР составило 27 881. Человек попадает в статистику лишь по результатам ПЦР. При этом в статистике дополнительно указывается количество тесте ИФА. Не до конца понятно, зачем это делают, ведь по сути они ничего не показывают для понимания картины заболеваемости.

По показателям ПЦР+ и общего количества проведенных методом ПЦР тестирований можно посчитать коэффициент позитивности за вчера. Этот показатель можно посчитать так:

(положительные тесты ПЦР)/(общее количество проведенных тестов ПЦР) x 100%;

следовательно, за вчера имеем следующие показатели: (8641)/(27881) x 100% = 30,9%.

Коэффициент позитивности в Украине в 6 (!) раз выше, чем рекомендует ВОЗ – а это 5% и меньше.

Интересно взглянуть на динамику изменения коэффициента позитивности. По этому линку можно ее отследить. Внизу карты есть стрелка, если ее нажать можно увидеть как менялся коэффициент позитивности с января 2020 года до сегодня. В Украине стабильно растет этот показатель, и на сегодня общий составляет 30,2%. Позитивность в 20-30% означает, что до сих пор не делают достаточно тестов, то есть система не обнаруживает всех инфицированных, а вирус распространяется дальше.

Или что-то изменилось в структуре выполнения тестов между государственными, коммунальными и частными лабораториями? Нет.

Опять берем данные за 6 декабря. Государственные лабораторные центры Минздрава Украины из всех 27881 тестов сделали около 14 500, то есть примерно половину. Остальные выполнили частные и коммунальные лаборатории. Причем процент коммунальных весьма незначителен. А это значит, что украинцы продолжают делать тесты за свой счет.

Теперь об эффективности лабораторных центров Минздрава. Некоторые из них совершенно не успевают обработать образцы, которые поступают, что становится причиной значительных задержек получения результатов. Это можно понять без глубокого анализа их работы, лишь взглянув на статистику. Так можно искать "слабые" места и совершенствовать работу центров, инвестировать в оборудование, обучение специалистов и другие вещи, которые могут улучшить результат работы.

Что же мы видим? Возьмем в качестве примера лабцентры МОЗа в Черновцах и Киеве. Для анализа возьмем не выходной, а будний день, когда общее количество тестов выше, поэтому лучше показывает ситуацию. Итак, на 2 декабря.

Черновицкий лабораторный центр получил 1128 образцов, обработал 1121, осталось 9. Это пример достаточно успешной работы.

Киевский получил 1410 образцов, обработал 2123, осталось 2085. Фактически это означает, что в Киеве лаборатория не обрабатывает актуальные образцы со дня на день, а наверстывает за предыдущие дни. При этом Киев показывает сверхбыстрые темпы распространения вируса. Риторический вопрос, почему ничего не происходит с улучшением эффективности работы Киевского лабцентра.

Ситуацию усугубляет и то, что не происходит отслеживания контактов выявленных инфицированных. Конечно, отслеживание контактов не является панацеей, но из опыта стран, которые его внедрили решительно и с самого начала, – Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Новой Зеландии, Германии – становится понятно, что эта стратегия критически важна, чтобы взять распространение вируса под контроль. Как это происходит в Украине? Короткий ответ – фактически никак. Это звено в Украине провалено полностью с нуля.

Для организации системы отслеживания контактов не нужно иметь СЭС или тысячи эпидемиологов. При эффективной организации, это можно делать дистанционно через заполнение анкет, отправку сообщений на телефон или почту людям, которые имели контакт. О примере, как это делают в Германии, можно почитать в этой статье.

Отдельно для понимания картины заболеваемости и оценки ситуации нужно анализировать показатели госпитализированных людей, реанимаций и подключений к аппаратам ИВЛ. Эти данные можно взять из дашборда НСЗУ.

Когда адекватно работает система, не может быть такого, чтобы количество тестов оставалась одинаковым, показатель госпитализаций и реанимаций рос, а пациенты не могли попасть в больницу, потому что там нет мест. Если это происходит, то скорее всего, люди попадают в медучреждения уже в тяжелом состоянии.

Неудивительно, поскольку недавно МОЗ Украины снизило показатели сатурации, по которому должна проводиться обязательная госпитализация человека. Теперь поводом для госпитализации показатель 92% и меньше. При этом увеличивается количество сообщений о том, что пациентов слишком рано выписывают домой, чтобы освободить кровати, поэтому они ищут кислородные концентраторы, чтобы долечиваться дома.

Что имеем в итоге? Очень и очень рано говорить об успешности противодействия COVID-19 в Украине. Показательно освещения выгодных руководству Минздрава Украины показателей и статистики только ухудшает положение вещей, поскольку создает иллюзию контроля над ситуацией, что является неправдой.

Это одновременно усугубляет кризис доверия к действиям власти в противодействии COVID-19. Потому что когда министр говорит, что все под контролем, а в реальности люди ждут результатов тестов неделями, платят за тесты свои деньги, не могут попасть в больницу или в панике ищут кислород для своих близких – это очень тревожный сигнал, который указывает на то, что кто-то манипулирует и распространяет ложь.

На десятом месяце пандемии вместо ложной статистики и отчетности об успехах, украинцы заслуживают эффективную систему тестирования, отслеживание контактов и надлежащую медицинскую помощь. Для этого у руководства МОЗ Украины есть все инструменты и возможности.

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