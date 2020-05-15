Biopharma открыла горячую линию для доноров плазмы по созданию лекарства от COVID-19

Новости медицины 16:49, 15.05.2020 Обновлено: 16:50, 15.05.2020

Компания Biopharma, которая занимается разработкой лекарства от осложнений коронавирусной инфекции, открыла горячую линию – 0800600003 – для всех, кто может стать донором крови. Позвонив по контактному номеру можно узнать подробности процедуры, включая сумму и способ получения компенсации, а также записаться в плазмоцентр на удобное время.

Разработка препарата ведется в партнерстве с ведущими специалистами-иммунологами мира. Для обеспечения исследования в срочном порядке требуется не менее 300 л плазмы. Еще одно необходимое условие для успешности проекта – участие не менее 500 доноров.

Плазмацентры компании "Биофарма Плазма" работают в нескольких городах – Конотопе, Шостке, Днепре, Харькове, Сумах и Черкассах. Ведутся переговоры о сотрудничестве, позволяющем собирать биоматериал в любом из городов Украины.

Для того чтобы стать донором крови, необходимо переболеть COVID-19 и иметь справку из больницы, при этом факт выздоровления должен подтверждаться двумя отрицательными результатами тестов ПЦР на коронавирус. На протяжении последних 14 дней у донора должны отсутствовать симптомы ОРВИ.

Компания Biopharma просит всех, кто подходит под критерии донорства, позвонить на горячую линию по телефону 0800600003 и принять участие в разработке лекарства, которое может спасти много жизней.

Комментировать
Здоровье Новости медицины

Смотрите также

Сивохо снова заявил о гражданской войне на Донбассе: есть три "слоя"

Все против всех, или Украина с нуля

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

Сивохо рассказал об обещанном "сюрпризе" от Зеленского

Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО