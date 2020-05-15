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Biopharma открыла горячую линию для доноров плазмы по созданию лекарства от COVID-19

2.7т
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Компания Biopharma, которая занимается разработкой лекарства от осложнений коронавирусной инфекции, открыла горячую линию – 0800600003 – для всех, кто может стать донором крови. Позвонив по контактному номеру можно узнать подробности процедуры, включая сумму и способ получения компенсации, а также записаться в плазмоцентр на удобное время.

Разработка препарата ведется в партнерстве с ведущими специалистами-иммунологами мира. Для обеспечения исследования в срочном порядке требуется не менее 300 л плазмы. Еще одно необходимое условие для успешности проекта – участие не менее 500 доноров.

Плазмацентры компании "Биофарма Плазма" работают в нескольких городах – Конотопе, Шостке, Днепре, Харькове, Сумах и Черкассах. Ведутся переговоры о сотрудничестве, позволяющем собирать биоматериал в любом из городов Украины.

Для того чтобы стать донором крови, необходимо переболеть COVID-19 и иметь справку из больницы, при этом факт выздоровления должен подтверждаться двумя отрицательными результатами тестов ПЦР на коронавирус. На протяжении последних 14 дней у донора должны отсутствовать симптомы ОРВИ.

Компания Biopharma просит всех, кто подходит под критерии донорства, позвонить на горячую линию по телефону 0800600003 и принять участие в разработке лекарства, которое может спасти много жизней.

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