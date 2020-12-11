Биологические функции церулоплазмина

Церулоплазмин (ЦП) – медьсодержащий гликопротеин, который относится к α2-глобулиновой фракции сыворотки крови человека. Биосинтез вещества происходит в клетках паренхимы печени, на скорость его образования оказывают влияние преимущественно гормоны. Главной особенностью ЦП считается универсальность: его можно применять у пациентов с онкологическими заболеваниями, болезнями сердца и крови, использовать в хирургической практике.

Впервые этот белок был выделен в середине прошлого столетия. Он имеет небесно-голубую окраску, что связано с наличием меди – каждая молекула церулоплазмина содержит 6 атомов меди.

ЦП принимает участие во всех патологических процессах, поскольку является частью неспецифической защиты организма. Функционально он представляет собой фермент. Изучением его структуры и роли в организме занималось много ученых, сегодня принято считать, что церулоплазмин относится к мультиферментам, способным окислять разные субстраты.

Окисление железа – одно из наиболее полно изученных свойств ЦП. Этот процесс необходим для кроветворения, под влиянием фермента трехвалентное железо, поступающее с пищей в пищеварительный тракт, переходит в двухвалентное, что является основой биологического синтеза гемоглобина. Также церулоплазмин участвует в доставке к тканям и органам меди – эссенциального микроэлемента, имеющего непосредственное отношение к процессам дыхания.

Один из факторов риска развития многих болезней – свободные радикалы. Это реакционно-активные компоненты метаболизма кислорода, которые имеют свойства накапливаться в организме на фоне разных заболеваний и состояний, включая патологии сердечно-сосудистой системы, онкологические болезни, травмы и др.

Накопление в организме высоких концентраций свободных радикалов приводит к появлению множества негативных последствий, что связано с повреждением мембран, окислением мембранных структур печени, сердца и других органов. Поэтому постоянно исследуется возможность перехватывать и обезвреживать продукты жизнедеятельности клеток.

Организмом предусмотрено несколько путей защиты от разрушительного воздействия свободных радикалов. Первым является неферментативный, при котором положительное влияние оказывают витамины-антиоксиданты. Во втором случае речь идет о внутриклеточных ферментах, включая ЦП. В пользу этой гипотезы говорит увеличение содержания церулоплазмина в крови беременных, поскольку в этот период увеличивается потребность организма в очистке крови от продуктов метаболизма плода.

Дополнительное введение этого фермента может потребоваться по разным причинам. Недостаточный уровень ЦП наблюдается при травмах, на фоне проведения лучевой терапии, во время острого течения патологий разной этиологии.

Препарат Биоцерулин разработан и выпускается компанией "Биофарма", он характеризуется уникальным сочетанием фармакологических активностей и может применяться в виде антиоксиданта, иммуномодулятора и вещества с мембранопротекторной активностью.

Терапия церулоплазмином способствует уменьшению выраженности интоксикации, которая связана с негативным воздействием химических веществ и инфекционных агентов. К числу дополнительных преимуществ относится предупреждение возникновения полиорганной недостаточности, улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы и положительное влияние на кислородный гомеостаз в целом.

Биоцерулин выпускается в форме инфузионного раствора, его вводят внутривенно капельно со скоростью 30 капель/мин. Стандартная разовая доза может варьировать от 60 до 100 мг, кратность введения определяется показаниями и состоянием пациента, лечение проводится один раз в 1-2 дня. На курс обычно требуется 300-500 мг, разделенных на пять введений.

Доза может рассчитываться на основании веса: при онкологических процессах в период подготовки к хирургическому вмешательству разовая доза составляет 0,5 мг/кг, на фоне химиотерапии доза Биоцерулина обычно выше в 2-3 раза.

Терапевтическое воздействие церулоплазмина изучено в разных экспериментальных моделях: при воздействии токсических веществ, болезнях вирусной этиологии, рентгеновском и нейтронном излучении и др. На основании доклинических и клинических исследований установлено, что применение даже в больших дозах к появлению токсических нарушений не приводит.

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