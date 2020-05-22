Бесплатное тестирование доноров плазмы на наличие антител к COVID-19

Компания Biopharma в содружестве с другими членами Международного альянса занимается разработкой гипериммунного иммуноглобулина для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Для создания препарата нужна плазма крови с антителами к коронавирусу. Для обеспечения максимально простого выявления возможных доноров Biopharma осуществляет бесплатное тестирование всех доноров плазмы.

Анализы проводятся методом ИЭХЛ в лабораториях компании, для этого используются тест-системы, применяемые в странах ЕС – корпорации Roche (Швейцария). 100%-ная чувствительность тестов позволяет выявить каждого, кто переболел COVID-19 на протяжении последних нескольких месяцев.

Для обеспечения проведения первого этапа работ, компания закупила 10 тыс. тест-систем. Они уже используются в центрах забора материала, расположенных в нескольких городах:

г. Сумы, Шостка и Конотоп

г. Харьков

г. Днепр

г. Черкассы

Выявление носителей антител к коронавирусу необходимо не только для создания эффективного лекарства. В частности, это нужно для выявления бессимптомно переболевших людей, что позволит оценить реальный масштаб пандемии. С помощью массового тестирования можно определить лиц, которым диагноз был поставлен ошибочно, а также людей с отсутствием антител после перенесенной болезни.

Для прохождения тестирования и донорства нужно соответствовать требованиям к донорству, а также должны быть исключены симптомы ОРВИ на протяжении последних 14 дней. Во время донации плазмы для проведения теста осуществляется забор венозной крови.

Biopharma просит всех, кто переболел коронавирусом и соответствует требованиям к донорству, обращаться по телефону 0800 600 003 на горячую линию компании (звонки бесплатные). Работники центров проконсультируют по поводу условий сдачи плазмы крови и запишут на удобное время.

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