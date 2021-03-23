Берингер Ингельхайм и Google Pioneer заключили соглашение с целью использования квантовых вычислений в фармацевтических исследованиях

Сотрудничество с Google Quantum AI в сфере квантовых вычислений

Компания Берингер Ингельхайм усматривает большой потенциал использования квантовых компьютеров в научно-исследовательских проектах.

Поэтому в начале 2021 года компания заключила соглашение о партнерстве с Google Quantum AI – одной из ведущих технологических компаний в сфере квантовых в ы числений.

Исследование инновационных методов лечения является основой деятельности компании Берингер Ингельхайм, как ведущей исследовательско-фармацевтической компании. Сейчас практически все процессы фармацевтических исследований и разработок управляються компьютером - от разработки лекарств до их запуска.

Компьютерные технологии привели нас к многочисленным новаторским медицинским решениям. В результате длительной работы в этом направлении, мы стали экспертами по компьютерному проектированию лекарств и моделированию процессов.

Несмотря на значительные технические достижения, классические компьютеры действительно имеют свои барьеры. Их способность выполнять определенные сложные задачи, которые важны, особенно на ранних стадиях фармацевтических исследований и разработок, ограничена. На этом этапе эффективно использовать квантовые вычисления.

Уровень производительности квантовых компьютеров значительно выше, нежели у традиционных. Благодаря возможности учесть больше переменных и, как следствие, обеспечить более полный анализ данных, прогнозы квантовых компьютеров намного точнее, чем классических. Они могут решать задачи экспоненциально быстрее, чем классические машины. Так, согласно подсчетам, квантовый компьютер справился бы с заданим за 200 секунд, тогда как классическому понадобилось бы 10 000 лет.*

Берингер Ингельхайм видит большой потенциал использования квантовых компьютеров в научно-исследовательских работах. Поэтому в начале 2021 года компания заключила соглашение с Google Quantum AI в сфере квантовых вычислений. Google является одной из ведущих технологических компаний в сфере квантовых вичислений.

"Совместно с Google наша цель – использовать квантовые вычисления в фармацевтических научно-исследовательских проектах и таким образом продолжать демонстрировать ключевые достижения в развитии медицины пациентам во всем мире", - сказал д-р Мишель Пере, Член Совета директоров компании Берингер Ингельхайм, ответственый за Инновационное подразделение компании.

Партнерство между Google и Берингер Ингельхайм сосредоточено на внедрении передових практик применения квантовых вычислений в фармацевтических исследованиях и разработках, включая моделирование молекулярной динамики.

Учитывая структуру алгоритма, современные компьютеры не способны решить множество сложных задач, крайне важных для ранних стадий фармацевтических исследований и разработок, главные из которых – моделирование и анализ молекулы, связанной с механизмом заболевания.

Квантовые вычисления обладают потенциалом для точного моделирования и сравнения намного болем крупных молекул – в отличие от сегодняшних возможностей, что может открыть новые перспективы для фармацевтических инноваций и терапии ряда заболеваний, способствуя тем самым благополучию людей и животных во всем мире.

Благодаря более быстрым вариантам анализа и исследованиям, квантовые вычисления могут потенциально сократить время между срзданием лекарств и выходу их на рынок. Такая быстрая цепь создания ценных препаратов может потенциально привести эти инновационные решения к быстрейшему охвату групп людей и животных, которые в них нуждаются, - пациентов и людей, врачей и ветеринаров.

Поэтому Берингер Ингельхайм в ближайшие годы вложит существенные средства в реализацию всего потенциала квантовых вычислений. Компания уже создала специальную лабораторию Quantum в Берингер Ингельхайм и наняла выдающихся экспертов в сфере квантовых вычислений из научных кругов, промышленности и поставщиков квантовых технологий. Коллеги, преимущественно из Инновационного подразделения и информационных технологий, поддерживают экспертов в их работе.

*Arute, F., Arya, K., Babbush, R. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature 574, 505–510 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5

О "Берингер Ингельхайм"

Создание новых и лучших лекарств для людей и животных лежит в основе нашей деятельности. Наша миссия заключается в создании инновационных методов лечения, которые изменяют жизнь. С момента своего основания в 1885 году, "Берингер Ингельхайм" является независимым семейным предприятием. Мы свободно воплощаем свое долгосрочное видение, заранее определяя будущие вызовы в сфере здравоохранения и целенаправленно работаем в направлениях, где мы можем принести наибольшую пользу.

"Берингер Ингельхайм" является ведущей опытно-фармацевтической компанией, где ежедневно около 51 000 сотрудников создают ценности через инновации по трем направлениям бизнеса: фармацевтика для людей, ветеринария и контрактное биофармацевтическое производство. В 2019 году чистый объем продаж "Берингер Ингельхайм" составил около 19 млрд евро. Наши значительные инвестиции в научные исследования и разработки достигли почти 3,5 млрд евро, обеспечивающих создание лекарств следующего поколения, которые спасают жизни и улучшают ее качество.

Мы реализуем больше научных возможностей благодаря партнерству и привлечению экспертов из научного сообщества. Работая вместе, мы способствуем появлению инновационных решений в медицине, которые изменят жизнь современного и будущего поколений пациентов.

Более подробную информацию о компании "Берингер Ингельхайм" можно найти на сайте:

или в ежегодном отчете: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com

Отдел корпоративных коммуникаций и связей с общественностью "Берингер Ингельхайм":

Александер Курц (Alexander Kurz)

55216 Ингельхайм/Германия

Тел..: +49 (6132) 77-184531

Моб.: +49 (151) 68948378

Email: press@boehringer-ingelheim.com