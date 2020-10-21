БАДы: оно нам надо?

Среди людей бытует мнение, что БАДы если не помогут, то точно не навредят. Многие блогеры, диетологи, не имеющие медицинского или биологического образования, популяризуют прием биодобавок. Но не все так безоблачно. Любое вещество может навредить вашему организму, ведь его эффект зависит от дозы. Так, например, мужчине потребовалась пересадка печени, после того, как он бесконтрольно принимал БАДы на основе зеленого чая, как он думал, для поддержки своего сердца. Впоследствии было установлено, что EGCG – катехин, содержащийся в чае в больших количествах, может быть очень опасен для печени.

БАДы, они же биологически активные добавки – это продукт природного происхождения (витамины, минералы, экстракты растений), которые якобы могут дополнить рацион человека. Они доступны в разных формах: порошок, чай, таблетки, капсулы и др.

Ранее MedOboz писал, что такие чудо-свойства БАДов, как исцеление рака, понижение давления, возвращение сексуальной потенции, никем не доказаны. При этом суммы, которые люди тратят на это "спасение", просто огромные. Например, американцы ежегодно покупают витамины и БАДы на 30 миллиардов долларов. Прогнозируется, что в 2024 году рынок БАДов будет оцениваться в 56,7 миллиардов долларов США.

БАДы - дорогие средства без доказательной базы

Самое опасное заблуждение состоит в том, что "вещество натурального происхождения точно безопасно". На самом деле, это не так. Ведь очевидно, что яды змей, насекомых, растений появились в процессе эволюции для их собственной защиты, а не для того, чтобы мы могли довести свой рацион до идеала.

Важно помнить, что эффект БАДов (как в принципе, любых лекарственных средств) зависит от дозы вещества, индивидуальных особенностей организма и от того, с какими другими препаратами их принимают.

Многие думают, что сегодня просто невозможно питаться сбалансированно. Людям навязывают мысль, что организму все время чего-то не хватает, и его спасение именно в этой добавке. Не стоит забывать, что некоторые вещества из БАДов получить невозможно. Поэтому прежде чем начать принимать чудо-пилюли, стоит проанализировать свой рацион. При полноценном питании организм получает все необходимое и без БАДов.

Есть несколько случаев, когда действительно нужна поддержка извне:

беременность – рекомендуется принимать фолиевую кислоту для снижения риска врожденных патологий у ребенка;

дефицит или недостаточность витамина D

анемия – назначают железо, чтобы восстановить запасы элемента в организме.

Нужно вспомнить и о "прокачке" иммунитета витаминами. Так, витамин С не защищает нас от инфекций и не помогает предотвратить простуду. Цинк не сокращает длительность симптомов ОРЗ, зато если переборщить с дозой, можно дополнить картину тошнотой, рвотой и поносом. И напоследок, мы с детства знает, что эхинацея – наша единственная надежда в осенне-зимний период. На самом деле, достоверно установлено, что это растение абсолютно бесполезно в профилактике простуд.

Эхинацея не защищает от простуд

Итак, мы выяснили, что БАДы – это дорогой продукт, польза которых не имеет доказательной базы, а вред вовсе не исключен. Зачастую при самых тяжелых заболеваниях, когда медицина бессильна, БАДы дают ложную надежду человеку на выздоровление, естественно, за немалые деньги. Производство биодобавок не регулируется на законодательном уровне, это не лекарства, которые проходят специальную проверку. Поэтому в нашей стране шансы получить самопальный экстракт чудо-цветочка или растолченный мелок очень высоки. Найти качественный БАД будет еще той задачей.