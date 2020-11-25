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Ксения Маркова
Ксения Маркова
Глава Ассоциации "Биомедзащита" Все статьи автора

Ассоциация "БИОМЕДЗАЩИТА" в преодолении эпидемии COVID-19

3.4т

В нынешней ситуации стремительного роста количества пациентов с COVID-19 так же стремительно возрастает нагрузка на все государственные и общественные структуры - ответственные за жизнедеятельность страны. В первую очередь это касается системы здравоохранения, возможности которой, как показала мировая практика, имеют свои определенные границы, обусловленные, в том числе ограниченным количеством медицинских работников.

В сложившейся ситуации на территории Украины, одним из важнейших становится вопрос полноценной (и качественной) индивидуальной защиты медицинских работников, что создает одновременно комфортные условия для осуществления их профессиональной деятельности.

Предприятия - производители в лице созданной Ассоциации "БИОМЕДЗАЩИТА", производители средств индивидуальной защиты, во взаимодействии с государственными и общественными организациями всех уровней, готовы внести свой вклад в оптимальное решение полноценного удовлетворения растущих потребностей защиты медицинских работников и граждан Украины!

Общественная Ассоциация производителей медицинских изделий и средств индивидуальной защиты "БИОМЕДЗАЩИТА" была создана для объединения усилий производителей медицинской техники, средств индивидуальной защиты и других изделий, применяемых для обеспечения надлежащего уровня безопасности людей в Украине.

Сейчас, когда в мире и в Украине распространение острой респираторной инфекционной болезни COVID-19 происходим в геометрической прогрессии, создание Ассоциации является очень важным.

Эпидемическая ситуация показывает, что по состоянию на ноябрь месяц в целом по Украине зарегистрировано более 650 тысяч случаев COVID-19, из них почти 11 тысяч летальных. А количество медицинских работников инфицированных вирусом SARS-CoV2 составляет более 33 тысяч человек, что составляет 5,4% от общего числа инфицированных. При этом общий риск инфицирования SARS-CoV2 у работников здравоохранения выше в 3,0 раза чем среди общего населения.

Одной из причин, которая непосредственно влияет на заболеваемость медиков является не всегда надлежащее качество изделий медицинского назначения и средств индивидуальной защиты.

Внутренние производители средств индивидуальной защиты Украины – направили все усилия и готовы поддержать и обеспечить население Украины всеми необходимыми средствами защиты!

Ассоциация расширяет свое поле членства и приглашает к ассоциированию все институции, организации, проекты, экспертов, деятельность которых направлена на воплощение целей Ассоциации и биологической защиты населения. Вместе – мы едины!

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Ксения Маркова Ксения Маркова
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