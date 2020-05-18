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Выяснились детали нашумевшей украинской разработки для ИВЛ: дороже на 50%

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Отечественный дыхательный респирационный мешок (мешок Амбу) от предприятия "Новатор" не является чисто украинской разработкой, а его стоимость на 50% выше оригинального израильского AmboVent.

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Государственное предприятие, которое входит в холдинг "Укроборонпром", на базе разработки Израиля начало производство аппаратов, позволяющих осуществлять вентиляцию легких в автоматическом режиме, передает "Слідтво.Інфо".

Мешок Амбу от "Новатора"

Мешок Амбу от "Новатора"

Соцсети

На предприятии акцентируют внимание на том, что устройство в десятки раз дешевле иностранных аналогов. Продавать его "Новатор" планирует по цене "меньше 20 000 гривен", уверял СМИ директор предприятия Алексей Свистунов.

Впрочем, устройство с почти аналогичными внешним видом и функциональностью сейчас проходит испытания в Израиле. Команда инженеров за короткое время создала там аппарат для ИВЛ AmboVent 1690.108.

Это устройство значительно дешевле украинского: согласно заявлениям разработчиков, ориентировочная стоимость AmboVent – около $500.

Кроме того, израильские ученые сделали их чертежи AmboVent доступными для других разработчиков на фоне пандемии коронавируса. Этими чертежами и воспользовался украинский "Новатор".

AmboVent, разработанный в Израиле

AmboVent, разработанный в Израиле

Слідтво.Інфо

Директор "Новатора" Алексей Свистунов подтвердил журналистам, что оболочку своего аппарата они взяли от AmboVent. Однако, по его словам, внутри аппараты разные.

"Мы самостоятельно сделали редуктор к электродвигателю, который движет рычаг. Мы самостоятельно разработали конструкцию рычага с роликами и с поворотным механизмом. Мы самостоятельно написали программное обеспечение", – пояснил директор.

Украинский аппарат дополнительно оборудован устройством для увлажнения и подогрева воздуха, иначе, по словам Свистунова, длительное использование невозможно.

"Все составляющие дорогие. Один датчик объемный кислородный стоит 160 швейцарских франков. В Украине после растаможки такой датчик стоит, соответственно, $200", – прокомментировал руководитель "Новатора" стоимость аппарата. Завод, как добавил он, будет продавать устройство по себестоимости.

В AmboVent также отметили, что конечная стоимость аппарата может отличаться. "Поскольку прибор существует в режиме прототипа, оценка будущей цены зависит от доступности запчастей, объемов производства и так далее. Может случиться так, что окончательная цена будет превышать нашу начальную оценку", – сообщили в израильской компании.

Минздрав уже выдал разрешение на использование "Новатора" в медицинских учреждениях. По мнению производителя, прибор стал бы уместным в автомобилях скорой помощи и сельских амбулаториях. Впрочем, никаких договоров с государством завод еще не подписывал.

Схематическое изображение AmboVent

Схематическое изображение AmboVent

Слідтво.Інфо

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мешок Амбу от "Новатора" не будет закупаться для использования в больницах.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Укроборонпром фотографии
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