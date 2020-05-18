Отечественный дыхательный респирационный мешок (мешок Амбу) от предприятия "Новатор" не является чисто украинской разработкой, а его стоимость на 50% выше оригинального израильского AmboVent.

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Государственное предприятие, которое входит в холдинг "Укроборонпром", на базе разработки Израиля начало производство аппаратов, позволяющих осуществлять вентиляцию легких в автоматическом режиме, передает "Слідтво.Інфо".

Мешок Амбу от "Новатора" Соцсети

На предприятии акцентируют внимание на том, что устройство в десятки раз дешевле иностранных аналогов. Продавать его "Новатор" планирует по цене "меньше 20 000 гривен", уверял СМИ директор предприятия Алексей Свистунов.

Впрочем, устройство с почти аналогичными внешним видом и функциональностью сейчас проходит испытания в Израиле. Команда инженеров за короткое время создала там аппарат для ИВЛ AmboVent 1690.108.

Это устройство значительно дешевле украинского: согласно заявлениям разработчиков, ориентировочная стоимость AmboVent – около $500.

Кроме того, израильские ученые сделали их чертежи AmboVent доступными для других разработчиков на фоне пандемии коронавируса. Этими чертежами и воспользовался украинский "Новатор".

AmboVent, разработанный в Израиле Слідтво.Інфо

Директор "Новатора" Алексей Свистунов подтвердил журналистам, что оболочку своего аппарата они взяли от AmboVent. Однако, по его словам, внутри аппараты разные.

"Мы самостоятельно сделали редуктор к электродвигателю, который движет рычаг. Мы самостоятельно разработали конструкцию рычага с роликами и с поворотным механизмом. Мы самостоятельно написали программное обеспечение", – пояснил директор.

Украинский аппарат дополнительно оборудован устройством для увлажнения и подогрева воздуха, иначе, по словам Свистунова, длительное использование невозможно.

"Все составляющие дорогие. Один датчик объемный кислородный стоит 160 швейцарских франков. В Украине после растаможки такой датчик стоит, соответственно, $200", – прокомментировал руководитель "Новатора" стоимость аппарата. Завод, как добавил он, будет продавать устройство по себестоимости.

В AmboVent также отметили, что конечная стоимость аппарата может отличаться. "Поскольку прибор существует в режиме прототипа, оценка будущей цены зависит от доступности запчастей, объемов производства и так далее. Может случиться так, что окончательная цена будет превышать нашу начальную оценку", – сообщили в израильской компании.

Минздрав уже выдал разрешение на использование "Новатора" в медицинских учреждениях. По мнению производителя, прибор стал бы уместным в автомобилях скорой помощи и сельских амбулаториях. Впрочем, никаких договоров с государством завод еще не подписывал.

Схематическое изображение AmboVent Слідтво.Інфо

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мешок Амбу от "Новатора" не будет закупаться для использования в больницах.

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