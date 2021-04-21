Апелляционный суд оставил в силе отмену штрафа, наложенного АМКУ на "Экофарм"

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу АМКУ на принятое в декабре 2020 года решение Хозяйственного суда города Киева, которым был упразднен штраф, наложенный антимонопольщиками на производителя противовирусного препарата Протефлазид.

Напомним, летом 2020 года Антимонопольный комитет Украины наложил штраф размером 3 210 464 грн на фармкомпанию "Экофарм" (решение АМКУ № 430-Р от 10 июля 2020 года).

АМКУ утверждал, что фармкомпания якобы нарушила Закон "О защите от недобросовестной конкуренции", когда опубликовала на своем сайте научный отчет Института эпидемиологии Академии медицинских наук Украины о способности действующего вещества протефлазид тормозить репликацию коронавирусов.

Компания обжаловала штраф в суде. Хозяйственный суд Киева в декабре 2020 года указал, что научные отчеты являются научно-технической информацией и не могут трактоваться как реклама, ведь содержат специфическую информацию, рассчитанную на узкий круг специалистов. Также отмечено, что АМКУ не аргументировал свою логику, трактуя публикацию отчета о лабораторных исследованиях как "распространение ложной информации", а также не предоставил доказательств получения фармкомпанией конкурентных преимуществ.

Хозяйственный суд Киева сделал вывод, что разработчик-производитель препарата на самом деле не нарушал Закон "О защите от недобросовестной конкуренции" и не распространял ложной информации, потому штраф, наложенный АМКУ, был упразднен.

Как свидетельствует портал Единого контакт-центра судебной власти Украины, АМКУ направил апелляционную жалобу на это решение.

Дело рассматривалось почти три месяца. 21 апреля 2021 г. Коллегия апелляционного суда приняла решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу АМКУ.

Напомним, что согласно сообщениям СМИ, действующее вещество протефлазид на протяжении последнего года исследовалось in vitro в лабораториях США, Германии и Испании. Эти исследования получили вывод: "Лечебное средство Протефлазид проявляет специфическую противовирусную активность по отношению к коронавирусам CoV229E и SARS-CoV-2".

Также сообщалось, что в начале апреля текущего года два профильных академических института – эпидемиологии им. Громашевского НАМНУ и молекулярной биологии НАНУ – направили в медицинские учреждения Украины Информационное письмо с анализом выводов исследований действующего вещества протефлазид в Украине, США, Германии, Испании.

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