С каждым годом проблема устойчивости микробов к антибиотикам только нарастает. Такая невосприимчивость бактерий оставляет человечество без оружия в борьбе со смертельно опасными инфекциями. Микроорганизмы, которые выживают и продолжают размножаться под воздействием антибиотиков, называют супербактериями. Причинами такой резистентности является ограниченное количество препаратов и их активное использование. В 2019 году ВОЗ подсчитала, что к 2050 году супербактерии могут вызывать 10 миллионов смертей ежегодно.

Смертность от устойчивых микробов очень высока. Нынешняя пандемия коронавируса может усугубить эту ситуацию. Каким образом? А таким, что для лечения COVID-19, вирусного заболевания, применяют те же антибиотики. Как выяснилось, большинству ковидных больных назначали антибиотики для лечения пневмонии, хотя эти препараты нужны только небольшому проценту пациентов.

В связи с этим эксперты в области микробиологии и антибиотикотерапии предоставили дополнительные разъяснения по вопросам применения антибактериальных препаратов у пациентов с COVID-19:

Антибиотики не активны против вирусов, в том числе против SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для их применения. Поражение легких при COVID-19 может быть связано с иммунными механизмами – синдромом активации макрофагов с развитием цитокинового шторма, на который антибиотики не оказывают воздействия. Вместо термина "пневмония" специалисты предлагают применять термины "вирусное интерстициальное поражение лёгких", "вирусная пневмония" или "вирусный пневмонит", что отображает патогенез процесса при COVID-19 и не дает врачу оснований назначать антибиотики. Назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, которые можно подтвердить в лабораторных условиях.

Кроме этого, среди используемых на сегодняшний день методов лечения коронавирусной инфекции антибиотики не значатся. Применяются кортикостероиды, ремдесивир, моноклональные антитела, реконвалесцентная плазма. Одни из них подавляют воспаление в легких, другие помогают сформировать противовирусный иммунитет, третьи блокируют размножение вируса в клетках, четвертые подавляют чрезмерную реакцию иммунной системы на вирус. Антибиотики на эти процессы никак не влияют.

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