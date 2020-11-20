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Американский регулятор одобрил комбинацию двух препаратов для лечения COVID-19

  • Один из них – ранее одобренный ремдесивир, другой – барицитиниб, который применяют в терапии ревматоидного артрита

  • Эта комбинация сокращает время до выздоровления и повышает шансы на клиническое улучшение

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование барицитиниба в сочетании с ремдесивиром для взрослых и детей старше 2 лет, госпитализированных с COVID-19 и требующих дополнительного кислорода, инвазивной механической вентиляции или ЭКМО.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Проведенные ранее исследования показали, что комбинация барицитиниба с ремдесивиром сокращает время до выздоровления в течение 29 дней после начала лечения. ACTT-2 – это двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, в котором наблюдали за 1033 пациентами в течение 29 дней, включая людей с умеренным или тяжелым COVID-19. В исследовании 515 пациентов получали барицитиниб плюс ремдесивир и 518 – плацебо плюс ремдесивир.

Выздоровление определялось как выписка из больницы или госпитализация, но без дополнительного кислорода и постоянной медицинской помощи. Среднее время выздоровления составляло 7 дней для барицитиниба и ремдесивира и 8 дней для плацебо плюс ремдесивир.

Вероятность прогрессирования состояния пациента до смерти или искусственной вентиляции легких на 29-й день была ниже в группе барицитиниб и ремдесивир. Шансы на клиническое улучшение на 15-й день были выше у пациентов, принимавших комбинацию лекарств. Для всех этих конечных точек эффекты были статистически значимыми.

Безопасность и эффективность этой экспериментальной терапии для лечения ковида продолжают оценивать. Барицитиниб не разрешен в качестве самостоятельного средства для лечения COVID-19. Этот препарат под торговым названием "Олумиант" одобрен FDA для терапии ревматоидного артрита средней и тяжелой степени.

Ранее MedOboz писал, что ВОЗ не рекомендует врачам использовать ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, из-за отсутствия достоверных данных о его влиянии на выживаемость больных или на сокращение времени их выздоровления.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
лекарства
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