Американская Purdue Рharma признала свою вину в опиоидном кризисе

Компания Purdue Pharma признала себя виновной по трем уголовным обвинениям, которые связаны с ее ролью в опиоидной эпидемии в США.

Как сообщает The New York Times, производитель ввел в заблуждение федеральное правительство по поводу продаж своего обезболивающего препарата "Оксиконтин", что помогло разжечь национальный кризис зависимости.

На виртуальном слушании фаркомпания признала, что платила врачам за выписывание большего количества рецептов на свое обезболивающие.

В рамках сделки с Министерством юстиции компания также подтвердила, что препятствовала работе Управления по борьбе с наркотиками США. Сделка включает в себя штрафы и конфискацию на 8,3 млрд долларов, но Purdue Pharma заплатит только 225 млн долларов федеральному правительству, если оно достигнет соглашения с правительствами штата, местными властями и другими агентствами, подающими на компанию в суд из-за опиоидного кризиса.

Анальгетик Оксиконтин, который производит Purdue Pharma, стал символом опиоидной эпидемии

Опиоидная эпидемия или опиоидный кризис – растущее число смертей вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков. В середине 1990-х годов препараты опиоидной группы стали широко использоваться в США для купирования острой и хронической боли. В большой степени этому способствовали фармпроизводители, которые проводили рекламные кампании по продвижению якобы "безопасных" обезболивающих и стимулировали врачей выписывать эти лекарства.

Более 400 000 человек умерли от передозировки опиоидами, в то время как вовлеченные компании заработали миллиарды долларов. Поскольку на данный момент поток опиоидов на черный рынок сокращен, наркоманы обращаются к героину и сильнодействующему фентанилу, где риск передозировки и смерти еще выше.

Ранее MedOboz писал, что ученые нашли причину высокой смертности от гриппа. По их мнению, вирус провоцирует изменения в легких, которые благоприятны для роста бактерий.