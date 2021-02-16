Спустя 80 лет после начала эры антибиотиков мир в ожидании нового открытия

Началом эры антибиотиков считается 12 февраля 1941 года. В этот день врачами было впервые использовано революционное лекарственное средство – очищенный пенициллин. Речь идет о пациенте, зараженном золотистым стафилококком. Для достижения необходимой концентрации в крови вещество вводилось несколько раз. После облегчения, наступившего на следующий день, состояние больного снова ухудшилось. Через несколько суток он скончался, поскольку не было достаточного запаса готового препарата.

Ученые сочли этот эксперимент удачным и продолжили работу, накапливая нужное количество пенициллина. Через 3 месяца им удалось спасти 15-летнего пациента с заражением крови. Это навсегда изменило терапию бактериальных инфекций и значительно повлияло на качество и продолжительность жизни.

Открытие пенициллина

Антибактериальные свойства плесени Penicillium notatum были выявлены шотландским бактериологом Александром Флемингом в 1928 году из-за случайного попадания грибка в одну из чаш с золотистым стафилококком, в результате чего патогенные бактерии погибли. Ученый продолжил изучение этого феномена, и в 1929 году он смог выделить вещество, дав ему название пенициллин. Он описывал его как эффективную антибактериальную субстанцию для внутреннего и наружного применения, оказывающую выраженное действие на палочки дифтерийной группы и пиогенные кокки.

Назначение Флемингом средства нескольким пациентам не привело к однозначным результатам, что было связано с нестабильностью раствора и сложностями с его очисткой. Возможно, это открытие и не сыграло бы своей выдающейся роли, если бы к изучению вопроса не подключилось еще двое ученых Оксфордского университета – патолог Говард Флори и биохимик Эрнст Борис Чейн. Вследствие совместных усилий чистая форма пенициллина была получена в 1938 году.

Флори и Чейн, не имея поддержки государства и фармацевтических фирм Великобритании и опасаясь немецкого вторжения, вывезли полученное вещество в США. На разработку технологии пенициллина было выделено значительное финансирование. Летом 1943 года в США производилось 0,4 млрд. единиц лекарства, весной следующего года – уже 40 млрд. Такой быстрый рост промышленного производства пенициллина стал возможен благодаря внедрению нового метода брожения – глубинного, и использованию кукурузного сиропа в качестве бродильной среды. Успех применения пенициллина подтолкнул ученых разных стран к изучению и изобретению других видов антибактериальных средств: к 1950 году было описано уже более 100 антибиотиков.

Антибиотикорезистентность

Проблема антибиотикорезистентности была озвучена спустя непродолжительное время после начала активного применения пенициллина А. Флемингом. Он указывал, что микроорганизмы могут приобрести устойчивость к антибиотикам, и в довольно короткие сроки. А частое их использование (особенно – без веских причин и в недостаточной дозе) может привести к появлению резистентных к антибиотикам штаммов.

Эта проблема стала более очевидной в 60-х годах прошлого столетия. Тогда фармацевтической компанией Beecham был разработан метициллин – антибиотик, активный, в том числе и в отношении золотистого стафилококка. Несколько позже стали появляться цефалоспорины.

Сегодня масштабы проблемы антибиотикорезистентности считаются угрожающими. Новые механизмы устойчивости возникают и распространяются во всем мире, что усложняет лечение многих инфекционных болезней. Из-за снижения эффективности антибиотиков все труднее становится лечить туберкулез, пневмонию, заражение крови. Существуют обоснованные опасения, что вследствие избыточного и бесконтрольного использования антибактериальных препаратов надвигается пост-антибиотическая эра, когда незначительные травмы и распространенные инфекции снова могут стать смертельными.

Осознавая уровень проблемы, создаются международные организации, которые предлагают разные механизмы преодоления кризиса, также многие страны разрабатывают национальные планы действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Сегодня активно обсуждается возможность использования бактериофагов – вирусов, заражающих бактерии. Эта идея, как и антибиотики, зародилась в 20-х годах прошлого века. В начале 2021 года португальские ученые опубликовали доклад о создании и исследовании синтетического бактериофага, который поражает синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa). Разработка средств против этого патогена определена ВОЗ как одна из приоритетных задач, поэтому любой прорыв в этой области рассматривается с надеждой. Ранее об успешности применения бактериофагов для возвращения чувствительности бактерий к антибиотикам писали австралийские исследователи.

За открытие пенициллина команда ученых во главе с Флемингом была удостоена Нобелевской премии. Спустя 80 лет после первого удачного применения первого антибиотика мир ждет нового Флеминга, который сможет изобрести доступный и эффективный препарат, спасающий жизни в пост-антибиотическую эру.

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