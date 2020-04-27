6 причин обратиться за медицинской помощью при первых симптомах острых вирусных заболеваний дыхательных путей

Новости медицины 13:00, 27.04.2020 Обновлено: 14:41, 27.04.2020

У большинства из нас острые вирусные заболевания респираторной системы ассоциируются с нетяжелым заболеванием, которым можно переболеть за неделю и выздороветь без последствий. Мы привыкли сами выявлять простуду и назначать себе лекарства. А с последствиями острых вирусных поражений дыхательных путей и их лечением уже обращаемся к врачу. Почему врачи призывают не игнорировать заболевание, и почему советуют обращаться за медицинской помощью при первых симптомах, а не ждать, когда само пройдет – рассмотрим в статье.

Причин, по которым при появлении недомогания нужно идти в поликлинику, а не в аптеку, несколько.

Причина первая – только врач может правильно определить заболевание. Даже если человеку кажется, что он простудился, нужно помнить, что существует огромное множество болезней, которые начинаются приблизительно так же. Особенно это касается детей, у которых под "маской" простуды могут прятаться многие тяжелые заболевания, например, менингококковая инфекция, корь. Поэтому лучше в вопросах диагностики не рисковать, чтобы не промахнуться, а довериться специалисту.

Вторая причина – правильно установленный диагноз дает понимание причины возникшей проблемы, а назначенное лечение позволит прицельно бить по ней и устранять последствия.

Третья причина – у каждого есть "слабые" места в организме. У самых маленьких детей могут быть какие-то врожденные нарушения или пороки развития, даже преждевременное появление на свет имеет значение, а у детей постарше – хронические заболевания и функциональные расстройства. Коварство вирусов, поражающих дыхательную систему заключается в том, что они "вытягивают на поверхность" проблему, которая до этого момента себя могла не проявлять. Нередко можно слышать, что после перенесенной простуды у ребенка проявились склонность к аллергии или непереносимость определенных продуктов питания. В некоторых случаях эти нарушения уже существовали в детском организме, а простуда просто спровоцировала их проявление. Кроме того, такие сопутствующие состояния способны вносить изменения в течение острых вирусных заболеваний дыхательной системы. Как правило, заболевание в этом случае протекает тяжелее, а его последствия могут оказывать влияние на состояние здоровья в будущем. И только вовремя обратившись к врачу за помощью и принимая по его рекомендации прямые противовирусные препараты, можно предотвратить подобную ситуацию.

Четвертая причина – на возбудителя заболевания лучше всего влиять при появлении первых симптомов. В отношении вирусов поражающих дыхательные пути – когда появляются такие проявления, как чувство разбитости, усталости, повышение температуры тела, головная боль. Малейшее недомогание указывает на то, что вирусов в организме накопилось достаточно большое количество, что привело к появлению симптомов. Но это не значит, что до сих пор вирусов не было и они попали в человеческий организм только что. Как правило, с момента попадания в организм человека до появления первых симптомов (инкубационный период), проходит определенное для каждого вируса количество дней, в течение которых вирусы активно размножаются в клетках и распространяются по организму. Накопление определенного количества вирусов, которое называют вирусной нагрузкой, является своеобразной чертой, после которой возникшие под действием вируса нарушения начинают ощущаться человеком, также как и попытки нашей иммунной системы справиться с ним. Поэтому когда человек ощутил легкое недомогание, это обозначает, что размножение вируса уже перешло за черту, за которой организм нуждается в поддержке. И эта поддержка заключается в снижении числа вирусов – уменьшении вирусной нагрузки, что возможно при угнетении их размножения. Например, такой препарат, как Флавовир®, способен блокировать ферменты (то есть ингибировать их), с помощью которых внутри клетки образуется многомиллионная армия вирусных потомков. Становится понятным, что чем раньше будет начат прием этого препарата, тем быстрее заблокируется вирусное размножение. Оставшийся в меньшинстве вирус нанесет меньший ущерб организму, а само заболевание или не разовьется, или пройдет в легкой форме.

Пятая причина – многочисленные осложнения острых вирусных заболеваний респираторной системы, которых удалось бы избежать или свести к минимуму вероятность их возникновения, если бы лечение было своевременно начато. Особенно неблагополучным по частоте осложнений является вирус гриппа. А также отдаленные последствия перенесенных острых респираторных вирусных инфекций, такие как заболевания сердца, аллергические состояния, с которыми приходится мириться всю жизнь.

Шестая причина – своевременно начатое лечение, которое влияет на вирусы, снижает возможность их передачи от человека к человеку, поскольку источником заражения является заболевший человек. В последние месяцы человечество стало свидетелем беспрецедентного распространения нового вируса по всему миру. Именно возможность передачи вируса от человека к человеку тогда, когда у почти заболевшего пока еще нет симптомов, и позволило состояться пандемии коронавируса. Это лишний раз убеждает в том, что, во-первых, вирусы могут распространяться от человека к человеку даже при отсутствии симптомов заболевания, а во-вторых, что обращение за медицинской помощью при появлении первых симптомах – это не рано, а наоборот, когда медлить больше нельзя. Особенно это важно, когда в семье есть человек с хроническими заболеваниями или пожилого возраста, для которого заболевший ребенок или другой член семьи может стать причиной тяжелого заболевания, представляющего угрозу не только для здоровья, но и жизни.

Многие из нас не привыкли часто и долго болеть. Кажется, что переболел недавно простудой и выздоровел без последствий – и в этот раз так будет. Однако не стоит испытывать судьбу, ведь в этот раз может быть и по-другому. Нужно понимать, что именно мы являемся причиной массовых заболеваний вирусными инфекциями и именно нам приходится расплачиваться за их последствия. Стоит ли рисковать своим здоровьем или доверить его специалисту – вопрос остается открытым. Но иногда цена за промедление слишком высока.

Галина Бут, семейный врач

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