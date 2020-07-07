20 лет подкупа врачей и пациентов

О Novartis, второй по величине в мире транснациональной фармацевтической корпорации, знают все врачи мира. И это связано не только с широким ассортиментом выпускаемых препаратов, но и с теми методами, которыми они продвигались на рынке.

Все шло хорошо, пока их работой не заинтересовались правоохранительные органы США. Результатом долгих разбирательств между компанией и прокуратурой по Южному округу Нью-Йорка стало соглашение, подписанное 1 июля.

Novartis согласилась с обвинениями и заплатит суммарно более $729 млн компенсации за то, что платила врачам и пациентам для увеличения продаж своих лекарств.

Большая часть этих средств – $678 млн, направлена в счет претензий об организации фиктивных образовательных мероприятий, за которые врачи, назначающие лекарства компании, получали материальное вознаграждение. Речь идет о десятках тысяч подобных конференций и лекций в период 2002-2011 г. с выплатами огромных гонораров за выступления, дорогими обедами и элитным алкоголем. Все это организовывалось с единственной целью – склонить врачей чаще назначать препараты компании, основной упор делался на Valturna, Lotrel, Diovan, Tekturna, Exforge, Tekamlo и Starlix. Несмотря на то, что нет доказательств назначения препаратов без необходимости, подобная практика позволила Novartis получить незаконные преимущества перед конкурентами.

Сумму $51,25 млн компания выплатит в счет урегулирования вопросов по трем благотворительным фондам, целью которых было покрывать часть расходов пациентов на лекарства в рамках программы Medicare в период с 2010 по 2014 год. Эти организации были созданы для стимулирования больных покупать именно препараты Novartis.

Помимо денежной компенсации заключенное с властями США мировое соглашение включает в себя обещание "больше так не поступать". За тем, чтобы компания действительно изменила свои многолетние привычки в течение 5 лет будет следить департамент здравоохранения. Хочется верить в искренность слов и заверений генерального директора Vasant Narasimhan о том, что отныне Novartis – компания с более сильной культурой и всесторонней приверженностью этике.